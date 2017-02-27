До кінця 2025 року на війну не вистачає близько 300 млрд грн, проте влада продовжує роздавати гроші українцям. Звідки в оборонному бюджеті взялася нова "діра" та як уряд збирається її покривати?
Вот читаешь такой анонс - зрада зрадная. Можно гневно возмущаться. А откроешь саму статью - все понятно и логично:
Проблема двох бюджетів Від початку великої війни міжнародні партнери профінансували Україну на 144,7 млрд дол., свідчать дані Міністерства фінансів. Щоправда, такі безпрецедентні обсяги фінансування мали одне значне обмеження: витрачати гроші на військові потреби заборонено.
Це означає, що державний бюджет фактично складається з двох частин: оборонного, який фінансується лише внутрішніми доходами (податки, збори, надходження від приватизації, внутрішні запозичення) та цивільного (освіта, медицина, державний апарат, судова система). Саме на фінансування останнього уряд і витрачає всі залучені зовнішні ресурси.
Такі обмеження породжують проблему: навіть коли зовнішня допомога надходить із надлишком, Україна може відчувати брак коштів для фінансування військових потреб. Саме це зараз і відбувається в державних фінансах.
ЗЫ Посмотрим, сколько людей сейчас не только не пойдут по ссылке, но даже не прочитают готовую цитату и начнут возмущаться