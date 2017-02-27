Додано: Суб 04 жов, 2025 18:42

Минулого тижня ми обговорювали непросту долю українського інвестора, який через неможливість вивести гроші з країни змушений тримати їх під матрацом або інвестувати в ризикові та неліквідні активи на зразок ОВДП, нерухомості чи землі. У тих завбачливих людей, які встигли переказати кошти на іноземні рахунки, поки це було офіційно дозволено, таких проблем немає — перед ними відкритий увесь світ фінансових інструментів, але турбот від цього не менше, адже свобода вибору та розмаїття доступних варіантів теж додають неабияких складнощів у наше бентежне життя

Мабуть, найпопулярнішим запитанням, яке інвестори сьогодні задають самі собі й одне одному, розглядаючи графіки індексів, більшість із яких за останні п’ять років виросли в півтора-два рази — чи бульбашка вже надулася і скоро лусне, чи є можливість ще трохи почекати і чимало заробити?



Саме так — чимало — бо саме останні стадії надування бульбашки супроводжувані найбільш ірраціональною поведінкою інвесторів, які дмуть на повну силу легень, без жодних сумнівів, роздумів та страху.



Одразу ж мушу сказати, що ніхто у світі не знає, коли саме ринок досягне максимуму чи мінімуму, тож прямої відповіді на запитання про бульбашку ви навряд чи від когось дочекаєтеся, принаймні, не від людей, які цінують свою професійну репутацію. Але ніщо не заважає нам оцінити, які сьогодні є «за» та «проти» інвестицій у ринок акцій, передусім американський.



Ні для кого не секрет, що фантастичне зростання останніх років пов’язане з розвитком технології штучного інтелекту (АІ) і надією людства, в цілому, і інвесторів, зокрема, що вона змінить світ і дасть змогу на цьому добре заробити. Подібне колись відбувалося з будівництвом залізниць, винаходом електрики та створенням інтернету. Чим же гірше АІ? Думаю, що на сьогоднішній день ні в кого немає сумнівів, що штучний інтелект — це справді революція, яка вже почала змінювати світ і продовжить це робити протягом наступних років.

Що ж робити? Варіантів, як завжди, декілька, а вибирати вам. Перший, для відчайдушно хоробрих: умовити себе, що ми лише на початку ери АІ та «цього разу все буде інакше», як переконують людство деякі коментатори і навіть упливові інвестори, і чекати подальшого зростання цін на акції технологічних компаній, аж «до небес». Не здивуюся, якщо зростання триватиме, ринок летітиме вгору ще деякий час і багатьом удасться гарно в цьому польоті заробити. Головне, щоб потім вистачило сил і часу катапультуватися, бо під час швидкого злету, на космічних швидкостях, жадібність іноді добряче притискає до крісла.



Якщо ж у вас немає планів доєднатися до загону космонавтів, то саме час згадати про «захисні» активи — золото; можливо, срібло, співвідношення ціни якого до золота все ще значно менше за історичні середні значення; короткострокові облігації інвестиційного класу; не виключено, що й акції американських компаній, які представляють консервативні галузі та платять гарний дивіденд; акції компаній з інших розвинутих ринків, які, у середньому, на 30−45% дешевші за американські. Можливо, трохи криптовалют, але тільки, якщо дуже хочеться додати яскравих барв у ваше життя, бо, на відміну від «внутрішньоукраїнських» інвесторів, у грошей за кордоном немає обмежень і весь широкий спектр активів до ваших послуг. Не знаю, чи все я перелічив, але думаю, що і цього досить, щоб ваші гроші працювали, а ви могли спокійно спати вночі, хоча б у перервах між повітряними тривогами.

для доступу до статті треба ввести emailтеж не розумію скептицизму автора по відношенню до землю. як на мене, один з найменш ризикованих активів в наш буремний час. там, далеко не всі й на форумі з цим згідні, але потроху процес йдез приводу інвестицій в золото - золото теж увійшло в колію цінового раллі й встановлює один рекорд за рекордом. напевне висновок такий же, як й раніше - диверсифікація, не вкладатися в щось одне, які б здобутки не обіцяли.