|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:07
smdtranz написав: Ой+ написав:
Сьогодні день освітянина, з чим їх і вітаємо!
Влада навіть заговорила регулярно про підняття зарплат з наступного року, а коли вже навіть освітянам піднімають зарплати, то неминуча серйозна інфляція, як правило поступово на % не менший за підняття. В результаті кількість хлібин, які можна купити на середню зарплату, залишається на диво сталою величиною.
Ще раз вітаю тих хто вчить і тим більше навчив чогось корисного і доброго. І зовсім не вітаю тих, хто любить зокрема на цьому форумі, поучувати та давати оцінки.
удивительно, что в конечном итоге можно купить не больше хлеба, чем его произвели, независимо от того, какие будут цифры зарплаты или на ценнике
на то она и средняя зарплата
Есть несколько очень странных экономических теорий, которые утверждают, что с ростом спроса на хлеб обязательно вырастет и производство, причем в масштабах больших, чем это нужно для покрытия дополнительного спроса.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8933
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21654 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:33
Shaman написав: Hotab написав:Shaman
Треба і піднімати, і підвищувати вимоги до абітурієнтів педВНЗ. Зараз в пед йдуть сільські трієшники, щоб отримати хоч якийсь верхній диплом. Когось змушують потім відпрацювати в освіті 5 обовʼязкових років. Ясна справа що мотивації там жодної нема
якщо коротко, то питання, за рахунок чого підвищення. якщо за рахунок збільшення надходжень бюджету, чи перерозподілу витрат - це одне. якщо за рахунок збільшення держборгу - то це це зовсім інше, це популізм й власне підґрунтя для інфляції.
й спочатку підвищення престижу професії. а там й вимоги автоматично збільшаться за умови збільшення конкурсу.
Я на цій же гілці дискутував з одним фопом з Рівного, який був категорично проти підняття зарплат вчителям. Скажу навіть більше - у нас прийнятий закон, що базова зарплата вчителя має починатися з 3-ох мінімалок, ну але це не виконується зовсім і молодий вчитель не дотягує до 1-єї мінімалки. От перерозподіл витрат якраз те. Колись доцент мав зарплату не меншу за вже не рядового прокурора чи суддю. Зараз 1:10. Цю дикість варто було виправляти. А престижність напряму пов'язана з оплатою праці. Лісовий попрікав, що школа не закохує в інженерні спеціальності та в точні науки. Рецепт "закоханості" все той же. Ну а зараз якщо буде підняття широким верствам, навіть якщо за рахунок грантів та позичок, неминуче майже так само швидко піднімуться ціни на продукти першої необхідності і будемо доганяти по ПКС Швейцарію з Норвегією.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7120
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1125 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:40
Shaman
й спочатку підвищення престижу професії.
Престиж професії - це на 90% зарплата цього робітника.
Від підлітка,, який витирає ноги об «ніщеброда-вчителя», бо папа отримує в 10 раз більше і в сімʼї дозволяє собі зверхні висловлювання про вчителя (а діти як відомо все чують), і до їх батьків, які на батьківських зборах дивляться зверхньо на училку, яка просить у батьків скинутись на штори.
Ну і тут же самооцінка і самоідентифікація цього вчителя, який або ледве зводить кінці з кінцями, або вона залежна від свого чоловіка і його зарплати.
Тому я дипли конвінсд, що все починається з достойної оплати, потім конкурс на цю роботу (брати кращих) і тоді буде і результат у вигляді самовіддачі вчителів і гарних знань учнів
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16575
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2497 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36352
|38009943
|
|
|2142
|13552138
|
|
|7978
|23505486
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|