Випадково натрапив на «Національне дослідження мільйонерів», яке проводить у США компанія Ramsey Solutions. Воно про те, як мільйонери заробили свої статки, і хоч мова про Америку, все одно цікаво
Вважається, що найшвидший та найпевніший шлях до грошей — це власна справа. Може й так, але, по-перше, не у всіх до цього є хист і бажання. По-друге, як правило, подібні висновки ми робимо з огляду на успіхи відомих бізнесменів і ніхто не рахує тих, хто все втратив. Насправді ж, лише половині компаній вдається проіснувати більше п’яти років і тільки третині більше десяти. І це в США, де підприємництво — це свята святих і підтримується та заохочується суспільством та державою. Думаю, що в Україні частка неуспішних бізнесів більше, хоча б з огляду на те, що ризики набагато вище. По-третє, за даними американської статистики, доходи найманих працівників з вищою освітою, на кшталт інженерів чи бухгалтерів, перевищують середні доходи підприємців. Не впевнений, що в Україні все так само, але ризикну припустити, що доходи найманих професіоналів в гарних міжнародних та українських компаніях легко конкурують з середніми доходами підприємців.
Де ж взяти «перший мільйон»? Переважна більшість (79%) опитаних мільйонерів в США взагалі не отримали ніякої спадщини. З тих 21%, кому родичі все ж таки щось залишили, лише 3% отримали один мільйон доларів або більше. Думаю, що у нас ситуація схожа. Заможні комуністи, комсомольці та цеховики теж щось залишили своїм дітям, але більшість заробляла самостійно.
Цікаво, що жоден з опитаних не вказав, що йому вдалося розбагатіти швидко і завдяки якійсь унікальній можливості, що принесла нечувані прибутки. Ні, запорукою успіху стало саме системне інвестування в гарно диверсифікований портфель активів. Отже, міфи про юних геніїв-мільйонерів та мільярдерів, що бачать крізь стіни інвестиційного світу і створюють супералгоритми для заробітку на біржі, потрохи розвіюються.
Ще один цікавий факт — багаті люди мають непогану освіту: 88% мільйонерів закінчили коледжі, порівняно з 38% населення, в цілому. 52% мільйонерів, які брали участь у дослідженні, мають ступінь магістра або доктора, що теж вище загальнонаціонального рівня в 13%. Але цікаво, що дві третини мільйонерів закінчили державні навчальні заклади, і лише 8% - відомі престижні школи. В цьому ми з американцями схожі, адже престижних університетів в Україні немає, хіба що вони самі себе такими вважають, тож і елітних випускників теж. Але, як бачите, в цілому, при накопиченні капіталу освіта грає велику роль, принаймні, кореляція кількості багатих та освічених дуже висока.
Але скільки б ви не заробляли, згубна звичка розкидатися грошима може стати на перешкоді багатству. Навіть, коли мільйонерам більше не потрібно турбуватися про гроші, вони все одно обережно ставляться до своїх витрат. 94% відсотки опитаних відзначили, що вони витрачають менше, ніж заробляють...
у висновку більше жарту, але на жаль поки жарт сумний... так й живемо, й рухаємося далі