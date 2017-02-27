Shaman написав:
як мені подобаються ті люди, які агітують за тих, хто порушує економічні правила, й щиро вважає, що інші мають їх притримуватися
вам же написало, але схоже незрозуміло. за потреби розвинені країни або самі відновлять виробництво, або куплять в інших країнах - Мексика, В'єтнам, та ж Індія. а от куди Китай продасть всю свою продукцію в цьому випадку - питання риторичне.
Таке враження, наче ви читаєте кириличні символи, а бачите при цьому х*р.
Дайте цитату, де я агитую за порушення економічних правил (навіть якщо так, а це хіба заборонено, чи у вас дуже болить за власників німецької автотрійки?). Авто по одному євро будуть продавати в рамках акції протягом одного року. Не РРЦ, а такі умови акції/знижки від виробника. Це порушення?
Допис був у контексті розмови про те, що Китай зарано списувати.
Про "відновлять виробництво". А коли це зроблять? Коли цей час настане? Є достатня кількість виробництв, фабрик, заводів і, головне, працівників, щоб труси, шурупи, посуд, взуття почали виробляти в Бельгії, наприклад? Абсолютна більшість товарів легкої промисловості в Україні - китайські, навіть від "українських" марок/виробників. Коли в нас буде вже все українське? Після мілліарду дерев, чи до?