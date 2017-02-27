RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:настолько свежие и хрустящие что липнут один к одному, мало того с номерами по порядку ... инфляция долара не за горам, они включили печатн. станок

В каком смысле "включили"? Новые купюры кто-то переставал печатать? Как без печати заменять ветхие бумажки, постоянно выводимые из оборота.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6023
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:56

  moveton написав:
  yama написав:настолько свежие и хрустящие что липнут один к одному, мало того с номерами по порядку ... инфляция долара не за горам, они включили печатн. станок

В каком смысле "включили"? Новые купюры кто-то переставал печатать? Как без печати заменять ветхие бумажки, постоянно выводимые из оборота.

количество смайлов должно показать иронию, как и иронично весел стиль изложения
yama
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9228 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  whois2010 написав:Коли в нас буде вже все українське?

Коли Ви і такі крикуни як Ви відкриють хоча би одне хоча би малюсеньке виробництво.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7029 раз.
Подякували: 3172 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:23

  Василь-Рівне написав:
  whois2010 написав:Коли в нас буде вже все українське?

Коли Ви і такі крикуни як Ви відкриють хоча би одне хоча би малюсеньке виробництво.

Какое-то очень суровое условие. Может просто к Китаю присоединиться? Всё так и останется китайским, но заодно станет и украинским. И предприятия под управлением Компартии, а не нынешних воров, наверняка будут и местные открываться повеселее. И громкие патриоты массово покажут пример, как легко выучить и везде применять государственный китайский язык. Здорово же!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6023
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:58

Це вже сбогодні був початок девальвації гривні в діапазон 42.5 - 43.0?
Чи з понеділка знов відкатять до 41.5
41.5 був наш новий острівець стабільності
"по 5", "по 8", "по 25-27", "по 37", "по 41.5"....
kombinator
 
Повідомлень: 133
З нами з: 08.09.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:15

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
ТАК І НЕ ДОЧЕКАЛАСЬ 4 000ДОЛЯРЧИКІВ)))

А що, справді чекали? :mrgreen:
reef
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Зараз обговорюється
ПУМБ (6787)
10.10.2025 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
