Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
П'ят 31 жов, 2025 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Так мы о дотациях или о льготной, но всё же не отрицательной, налоговой ставке? Принципиально разные вещи же.
Це ж гра слів....
Нерівномірність оподаткування - це ВИКРИВЛЕННЯ ринкової ситуації.
Дивіться
Два працівники, і перший і другий отримують дохід наприклад 50 000 грн...
Тільки перший на єдиному і повинен ЗАРОБИТИ 55 000 грн щоб отримати 50000
Другий на загальному і повинен ЗАРОБИТИ 72 000 грн щоб отримати на руки 50000

А тепер ще уявимо що є третій , який будучи на загальному заробляє так само як і перший (55000) але показує що отримує мінімалку і по факту в нього також 50000 на руки..

У всіх трьох однакова кількість на руки , у всіх трьох плюсове податкове навантаження...
от тільки
найлегше першому
найважче другому
третій- злодій згідно чинного законодавства, хоча тютєлька в тютельку робить те саме що й перший.
П'ят 31 жов, 2025 11:10

  budivelnik написав:третій- злодій згідно чинного законодавства, хоча тютєлька в тютельку робить те саме що й перший.

От я не розумію логіку: чому коли хтось, хто вивчив законодавство і користується його недоліками - то він винуватий. Хоча насправді винуватий той, хто ці закони прийняв і не змінює.
П'ят 31 жов, 2025 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Нерівномірність оподаткування - це ВИКРИВЛЕННЯ ринкової ситуації.
Дивіться

Так, але трохи не так. Це все працює, якщо немає ВИТРАТ.
За умови суттєвої витратної частини (продаж товару на 1000000, наприклад) другий буде у вигіднішому становищі, бо перший має сплатити податок з усього доходу, а другий - з різниці.
П'ят 31 жов, 2025 11:33

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:третій- злодій згідно чинного законодавства, хоча тютєлька в тютельку робить те саме що й перший.

От я не розумію логіку: чому коли хтось, хто вивчив законодавство і користується його недоліками - то він винуватий. Хоча насправді винуватий той, хто ці закони прийняв і не змінює.

третій випадок - це чисте ухиляння, а не оптимізація податків...
П'ят 31 жов, 2025 12:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Дивіться
Два працівники, і перший і другий отримують дохід наприклад 50 000 грн...
Тільки перший на єдиному і повинен ЗАРОБИТИ 55 000 грн щоб отримати 50000
Другий на загальному і повинен ЗАРОБИТИ 72 000 грн щоб отримати на руки 50000

А тепер ще уявимо що є третій , який будучи на загальному заробляє так само як і перший (55000) але показує що отримує мінімалку і по факту в нього також 50000 на руки..

У всіх трьох однакова кількість на руки , у всіх трьох плюсове податкове навантаження...

Взагалі то другому потрібно заробити 79,22 тис. щоб отримати 50 тис.
Гіпотетично колись він буде мати більшу пенсію за 1 і 3, а тим більше за 4-го, який зразу кладе все собі в кишеню.
