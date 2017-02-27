RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11997119981199912000
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 23:07

  Сибарит написав:Нас ещё в советской школе (или институте, уже не помню) учили, что девальвация - это средство перераспределения капитала в государстве. Хорошо прогнозируемая девальвация эту роль выполняет крайне плохо. Для плавного и прогнозируемого перераспределения существуют налоги.

С этой точки зрения всё правильно.
Но для бизнеса в стране плохо.
В советской школе вряд ли. Или в ваше время уже изучали экономику капитализма?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 12:41

  moveton написав:
  Vadim_ написав:У 2021 сало було па 1$ і нікому не потрібне так як Польсько,о ба,ато , а наразі па 8$

Не понял посыл. Нужно доллар девальвировать или сало? И я правильно понимаю, что в США?

Просто констатация факта. На базарі.
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4076
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:50

  moveton написав:
  ЛАД написав:Если девал на 10-20% в год

А если нет? Почему именно такой? https://ru.tradingeconomics.com/ukraine/money-supply-m0 от января 2022 до сентября 2025 даёт 835 / 584 = +43% Курс в январе, допустим, даже 28 (хотя это уже вздутый паникой от российских "учений"). Значит сейчас должен быть 40. И это я ещё не учитывал, что доллар 2025 заметно полегче доллара 2021. Выходит, что даже лишку девальвировали? Почему оно было ступеньками - это отдельная песня и в общем дело прошлое.

На 1 октября уже 890,1 млрд. - https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayini-rizko-zrosla-kilkist-gotivki-skilki-1762344659.html - ещё 6,6% добавилось.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:На 1 октября уже 890,1 млрд. - https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayini-ri ... 44659.html - ещё 6,6% добавилось.

Дело житейское. На самом деле и этот объём влияет на курс очень косвенно. Ну вывели из депозитов/ОВГЗ в кэш. Это не значит, что ломанулись на него доллары скупать. А заранее задирать курс на случай вдруг кинутся - это такое себе. Так-то и девал к доллару за последний месяц был. Только на 2%, а не на 6. Но и доллар к CHF на пару процентов подупал. К чему должен быть девал и почему вообще должен - дело тёмное. Может и надо, чтобы сало осталось за те же 8$, а в гривнах стало побольше, если сейчас выглядит не солидно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 23.03.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 01:24

  moveton написав:
  ЛАД написав:На 1 октября уже 890,1 млрд. - https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayini-ri ... 44659.html - ещё 6,6% добавилось.

Дело житейское. На самом деле и этот объём влияет на курс очень косвенно. Ну вывели из депозитов/ОВГЗ в кэш. Это не значит, что ломанулись на него доллары скупать. А заранее задирать курс на случай вдруг кинутся - это такое себе. Так-то и девал к доллару за последний месяц был. Только на 2%, а не на 6. Но и доллар к CHF на пару процентов подупал. К чему должен быть девал и почему вообще должен - дело тёмное. Может и надо, чтобы сало осталось за те же 8$, а в гривнах стало побольше, если сейчас выглядит не солидно.

Не я завёл разговор о денежной массе М0 и её связи с девальвацией.

А если сало у нас будет по 8 долларов (хотя я, вроде, таких цен пока не видел), то не мы будем экспортировать свинину, а к нам её будут привозить из Польши или ещё откуда. и что мы в итоге будем производить сами? Кормовое зерно? Не маловато ли на всю Украину? Тогда здесь должно остаться не больше нескольких миллионов населения.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 06:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:А если сало у нас будет по 8 долларов (хотя я, вроде, таких цен пока не видел)

Любуйтесь по 16$: Свиняче сало «Генеральське», 100г 69.90 грн https://silpo.ua/product/svyniache-salo ... UUEALw_wcB
Якщо буде по 8, то це класно.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7153
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:36

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А если сало у нас будет по 8 долларов (хотя я, вроде, таких цен пока не видел)

Любуйтесь по 16$: Свиняче сало «Генеральське», 100г 69.90 грн https://silpo.ua/product/svyniache-salo ... UUEALw_wcB
Якщо буде по 8, то це класно.
Це вже витребеньки. :)
Я только не понял - срез там показан поперечный? Но кусок, вроде, не такой толстый.
Но это уже не сало, а произведение искусства. Так, положить на стол и любоваться. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:48

Ну что скажут специалисты?
42-42,1 - новая ступенька стабильности?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11997119981199912000
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3639, 3640, 3641
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36408 38137823
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лис, 2025 16:14
vitaxa2006
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2160 13607998
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23566379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.