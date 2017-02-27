Додано: Нед 09 лис, 2025 18:14

moveton написав: Shaman написав: чому потрібен девал, писав неодноразово. до якого рівня - за 2025 було б нормально 10%, тобто 45-46. схоже рік закінчимо 43-44. що буде весною подивимося. на рівень 43 вже треба переходити...

Можно всё таки хотя бы парой слов напомнить на чём это базируется? Без пояснений почему. Просто чтобы знать о чём конкретно сейчас разговор. Много чего было раньше написано.

Shaman написав: а зв'язок дуже безпосередній. але чому берете лише М0? грошову базу - а саме готівку та безготівку - ні? я саме цей показник розглядаю... а зв'язок дуже безпосередній. але чому берете лише М0? грошову базу - а саме готівку та безготівку - ні? я саме цей показник розглядаю...

Ну если курс для уличных обменок считать, то казалось бы M0 самое правильное потому, что в них за безнал не купить ОК, согласен, что для межбанка M1 правильнее. M2 уже спорнее - за гривну на срочном депо владелец счёта валюту купить не может. Хотя банк, наверное, может. Если по M1 считать, то оно 2.24/1.23 = 82% от января 2022 до сентября 2025. Тогда, если просто умножать, то курс должен быть 51. Но вот почему нужно - это вопрос. Вон, в 2019 M1 тоже рос, а доллар падал. Объясняли не тем, что вредный НБУ ревальвирует, а тем, что много валюты заходит от нерезов. Так сейчас от нерезов заходит вообще половина спроса на валюту. Логично ожидать, что оно доллар обесценивает по сравнению с ситуацией, когда таких вливаний нет. А как посчитать на сколько? Может как раз до 42 и выходит?



Ну если курс для уличных обменок считать, то казалось бы M0 самое правильное потому, что в них за безнал не купить ОК, согласен, что для межбанка M1 правильнее. M2 уже спорнее - за гривну на срочном депо владелец счёта валюту купить не может. Хотя банк, наверное, может. Если по M1 считать, то оно 2.24/1.23 = 82% от января 2022 до сентября 2025. Тогда, если просто умножать, то курс должен быть 51. Но вот почему нужно - это вопрос. Вон, в 2019 M1 тоже рос, а доллар падал. Объясняли не тем, что вредный НБУ ревальвирует, а тем, что много валюты заходит от нерезов. Так сейчас от нерезов заходит вообще половина спроса на валюту. Логично ожидать, что оно доллар обесценивает по сравнению с ситуацией, когда таких вливаний нет. А как посчитать на сколько? Может как раз до 42 и выходит?

А в M1 США была прикольная ступенька в апреле-мае 2020: рост в 3.5 раза за месяц. И потом не падал. Я уже запамятовал, к какой валюте доллар в это время в 3.5 раза обесценивался?

база дуже проста - для розвитку потрібно виробляти більше. чим слабший курс, тим краще для цього. як приклад - Японія свого часу тримали курс за долар 300 при поточному 150. й Китай який курс тримає - 7 юаней? це при профіциті торгівлі 1 трлн дол на рік?й це потрібно не лише експортерам, але й імпортерам - їм навіть більше. бо імпорт душить теж ефективно виробництво. але в нас в головах заклали хибну думку, що зиск від цього мають лише експортери.та й населення оцінює економіку по рівню курсу. загалом, тим, хто гроші заробляє потрібна слабка валюта. а рант'є, які живуть з накопичень звісно хочуть 15% й стабільний курс (а так постійно просто не може бути). останні звісно й проти (тут багато саме таких) - але розповідають про зростання цін та таке інше. власне, що подорожчає после девалу в першу чергу - автомобілі та телефони? от й відповідь...я навпаки показник М1 вважаю ще більш умовним, ніж М2. а для оцінки курсу вважаю треба брати саме грошову базу. а це трохи інше.й про 2019 рік - у виділеному реченні немає протирічь - власне відбувається й те, й те одночасно.