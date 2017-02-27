на носі новий рік. якщо кажемо про гнучкість має бути зростання, потім відкат - ось тоді й подивимось, на якому рівні. 43
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:40
Додано: Суб 08 лис, 2025 00:21
Можно всё таки хотя бы парой слов напомнить на чём это базируется? Без пояснений почему. Просто чтобы знать о чём конкретно сейчас разговор. Много чего было раньше написано.
Ну если курс для уличных обменок считать, то казалось бы M0 самое правильное потому, что в них за безнал не купить ОК, согласен, что для межбанка M1 правильнее. M2 уже спорнее - за гривну на срочном депо владелец счёта валюту купить не может. Хотя банк, наверное, может. Если по M1 считать, то оно 2.24/1.23 = 82% от января 2022 до сентября 2025. Тогда, если просто умножать, то курс должен быть 51. Но вот почему нужно - это вопрос. Вон, в 2019 M1 тоже рос, а доллар падал. Объясняли не тем, что вредный НБУ ревальвирует, а тем, что много валюты заходит от нерезов. Так сейчас от нерезов заходит вообще половина спроса на валюту. Логично ожидать, что оно доллар обесценивает по сравнению с ситуацией, когда таких вливаний нет. А как посчитать на сколько? Может как раз до 42 и выходит?
А в
Додано: Суб 08 лис, 2025 16:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 08 лис, 2025 17:28
так , сало на ринку різне, тонке до 2см -150грн,
3см-200-230грн, генеральське 300-350грн (порахуйте в доларах самі)
сало українське, не імпорт (знаю з перших рук, знайомий 10+ років на ринку торгує)
але з кожним роком везуть свинину з самих віддалених сіл, бо
села біля узбережжя Чорного моря мають влітку туристів (мінімально 900грн/доба, а в серпні доходило до 2000/2500 доба) і займатися брудною роботою немає сенсу і сусіди не дадуть (щоб тхнуло свинарником поруч)-буде відпочиваючих відлякувати
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:14
база дуже проста - для розвитку потрібно виробляти більше. чим слабший курс, тим краще для цього. як приклад - Японія свого часу тримали курс за долар 300 при поточному 150. й Китай який курс тримає - 7 юаней? це при профіциті торгівлі 1 трлн дол на рік?
й це потрібно не лише експортерам, але й імпортерам - їм навіть більше. бо імпорт душить теж ефективно виробництво. але в нас в головах заклали хибну думку, що зиск від цього мають лише експортери.
та й населення оцінює економіку по рівню курсу. загалом, тим, хто гроші заробляє потрібна слабка валюта. а рант'є, які живуть з накопичень звісно хочуть 15% й стабільний курс (а так постійно просто не може бути). останні звісно й проти (тут багато саме таких) - але розповідають про зростання цін та таке інше. власне, що подорожчає после девалу в першу чергу - автомобілі та телефони? от й відповідь...
я навпаки показник М1 вважаю ще більш умовним, ніж М2. а для оцінки курсу вважаю треба брати саме грошову базу. а це трохи інше.
й про 2019 рік - у виділеному реченні немає протирічь - власне відбувається й те, й те одночасно.
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
що по цифрах?
валютні інтервенції за минулий тиждень склали лише 576 млн дол, що на фоні попередніх тижнів виглядає небагато.
загалом за жовтень інтервенції НБУ - 2,9 ярди дол. що значно більше ніж в вересні - 2,3 ярди, але не надто відрізняється від середньомісячних.
при цьому дефіцит операцій клієнтів банків - 1,5 ярди дол, що є доволі невисоким показником, хоча й більше вересня - 1,3 ярди дол. сезонний фактор збільшення надходження валюти, й відповідно зменшення дефіциту в серпні-жовтні мав місце. але імпорт також зростав, хоч й не так сильно
але в жовтні значно зріс попит населення на валюти - 747 млн дол проти 300-400 млн дол в попередні місяці. зростання купівля як долару, так й євро. й хоча об'єм операцій по долару вдвічі більший 1,5 ярди дол проти 724 млн дол, але більше купують саме євро.
які ще параметри цікаві?
Додано: Нед 09 лис, 2025 18:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а оперативного звіту по гривні щось немає ще за жовтень...
Додано: Нед 09 лис, 2025 19:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а є цікавинка, яку не можу поки пояснити. ця динаміка валютного дефіциту й близько не корелює зі звітом по зовнішнім операціям - там дефіцит набагато більший - близько 5 ярдів дол на місяць. та й загалом рахунок поточних операцій близько мінус 3 ярди дол. хто як гадає, чому так? що таке вторинні доходи в зовнішній торгівлі?
це й можлива відповідь, в нас великий дефіцит зовнішньої торгівлі, але по наявності валюти це чомусь не видно..
|