|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лис, 2025 20:35
Shaman написав:
база дуже проста - для розвитку потрібно виробляти більше. чим слабший курс, тим краще для цього
Не буду возражать, как и следствие, что период купонокарбованца, когда еле успевали в финансовых программах расширять типы данных под деньги (сам этим занимался), был для развития Украины (?) самое зашибись (от налогов на доход от курсовой разницы бюджет точно в масле катался). Но вопрос в другом был: "за 2025 було б нормально 10%" - это откуда? Почему не 2000%, например?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6148
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Нед 09 лис, 2025 20:46
moveton написав:
"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда
ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5643
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 898 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36408
|38148436
|
|
|2160
|13611218
|
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
|
|7978
|23569455
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|