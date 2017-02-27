RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:база дуже проста - для розвитку потрібно виробляти більше. чим слабший курс, тим краще для цього

Не буду возражать, как и следствие, что период купонокарбованца, когда еле успевали в финансовых программах расширять типы данных под деньги (сам этим занимался), был для развития Украины (?) самое зашибись (от налогов на доход от курсовой разницы бюджет точно в масле катался). Но вопрос в другом был: "за 2025 було б нормально 10%" - это откуда? Почему не 2000%, например?
3
7
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 20:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда

ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
1
