Додано: Пон 10 лис, 2025 23:35

anduzenko написав: Акции нвидиа - в 15 раз. Акции нвидиа - в 15 раз.

budivelnik написав: на сотому обороті починається просвітлення в люмпена, в якого нічого не має , бо багаті все собі забрали на сотому обороті починається просвітлення в люмпена, в якого нічого не має , бо багаті все собі забрали

Не совсем понятно оно тут при чём и если при чём, то почему важны исключительно эти акции. Но раз такое счастье, значит бедные, которым тогда раздали M1, прикупили на них акции и теперь у них денег в 15 раз больше, чем они тогда получили. Правда, пока они акции не продали, то только в виде M2, но возможность превратить обратно в M1 более-менее имеется. Это тоже часть гримас капитализма.Та если бы просветление (с чего бы ему взяться?)Наоборот же, озверение с идеей богатых на кол потому, что они паразиты на теле трудового народа. Поэтому "кулакам" эту чужую тупую агрессивность приходится учитывать. Как это выглядит в капитализме неплохо описано у Хейли в "". Там, правда, ни разу не хеппи энд: люмпен, несмотря на все неоднократно даваемые ему возможности подняться с дна, всё равно не захотел богатеть законным механизмом, скатился в криминал и был пристрелен. Зато реалистично.