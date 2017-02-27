|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лис, 2025 11:05
moveton написав: Дюрі-бачі написав: moveton написав:
"за 2025 було б нормально 10%" - это откуда
ИМХО найпростіша формула для розрахунку потрібної девальвації: обілкова ставка НБУ мінус облікова ставка ФРС. Звісно я розумію, що формула має бути трохи складніша, але суть та ж.
Не, самая простая - это из пальца процент за год высосать
Но тут хотелось бы не простую, а как-то логически обоснованную. Учётная ставка (напомню - это процент, под который коммерческие организации берут кредит у НБУ/ФРС) выглядит очень далекой от валютного курса.
Чому?
Навіщо позичати у гривні під 15% замість позичати у валюті під 5%
якщо гривня не девальвується на додаткові 10%?..
Додано: Сер 12 лис, 2025 11:53
moveton написав: anduzenko написав:
Или ты про то, как из казны они перекочевали в частные руки?
Ну, например через дефицит бюджета и налоговые льготы.
Да, именно про технический механизм, раз не прямыми переводами. И чтобы от этого M1 вырос. От налоговых льгот не вырастет. Да и, вроде, не принято в США, в отличие от Украины 90х, бюджет прямой эмиссиией подпитывать. Это даже Украина в последние десятилетия себе только в 2022м позволила.
ФР покупает бонды (и ещё всякое) на вторичке по рыночной цене у всех желающих (в основном у банков и инвестфондов, но и у тебя тоже могут купить).
На эти деньги банки покупают свежевыпущенные бонды, которые закрывают дефицит госбюджета. (Не только на эти, но в том числе и на эти).
Это позволяет в том числе взимать меньше налогов с корпораций.
Больше денег у корпораций - богаче их акционеры.
По идее, они эти доходы реинвестируют, что должно вести к росту экономики и компенсации роста денежной массы ростом фактической экономики. И иногда этот рост даже бывает больше напечатанного.
Но в реальности эти инвестиции часто идут за границу, например в Китай или Вьетнам. Теоретически, когда-то потом эти инвестиции должны вернуться с лихвой, "но это не точно".
Это только один из факторов, влияющий на инфляцию доллара, но самый фундаментальный.
sergey_sryvkin написав: moveton написав:
Учётная ставка (напомню - это процент, под который коммерческие организации берут кредит у НБУ/ФРС) выглядит очень далекой от валютного курса.
Чому?
Навіщо позичати у гривні під 15% замість позичати у валюті під 5%
якщо гривня не девальвується на додаткові 10%?..
А так вопрос вообще не стоит. НБУ не даст кредит рефинансирования в долларах, а ФРС не даст в гривнах. И вряд ли украинский банк может взять кредит у ФРС.
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:13
ЛАД написав:
Но при более низком курсе государство собрало бы больше налогов, т.е. было бы больше денег. У государства.
на фоні нещодавньої інформації про корупційні схеми на мільярди гривен (мільйони доларів) розмірковування стосовно залежності податків від курсу нац.валюти виглядають як знущання над пересічними громадянами(тобто пенсіонерами)
