Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:41
Моя думка: до січня долар буде зміцнюватися. У січні планую трохи перейти в гривню. Мій прогноз: 43 побачимо, а 44 цього січня — ні
Додано: П'ят 12 гру, 2025 06:41
амплітуда американських гірок збільшується
11 грудня маємо дзеркальну ситуацію до 10. під час торгів долар трохи припав з 42,43 до 42,34, а потім в післяопераційний час НБУ впевнено зменшив курс аж до 42,19 - мінус 24 коп за день - так собі сінусоїда.
а чому таких рух, яка причина - я з цифр не бачу. вчора наприклад при зростанні курсу розмір інтервенцій навпаки був не дуже великий. можливо це залежить від об'ємів операцій в операцій та післяопераційний час. але на minfin цього не видно... де це можна подивитися?
а так спостерігаємо далі. питання, чи потрібно пристибатися?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:08
12 грудня взагалі штиль. 42,19 перетворилось на 42,21
інтервенції за тиждень трохи припали 895 млн дол. курс рухався в діапазоні 42,0-42,4, завершили рівно посередині. паливо ще є - безготівка в банківській системі більше 820 ярдів грн. це або рекорд, або дуже близько. скільки з них без довгострокових депо - побачимо в понеділок
поки що бачу закономірність, що курс зменшується в п'ятницю - саме в п'ятницю проходить сплеск інтервенцій. так було в попередні два тижні. в цю п'ятницю схоже теж, але вже в менших розмірах.
й оперативного звіту НБУ по фінансах за листопад ще немає, хоча пройшло вже два тижні грудня...
Додано: Суб 13 гру, 2025 14:43
Додано: Суб 13 гру, 2025 15:04
зараз всі думки\прогнози та аналіз щодо курсу повністю не доцільні, тому що курс визначається виключно політикою, якщо вже уточнювати то політикою Європи та США щодо України. Ми знаходимось на зовнішньому утриманні ті крихти які ми експортуємо це крихти
так я опублікував данні які знайшов AI, але він взяв їх з публічних відкритих джерел чим зекономив мені годину часу на пошуки .
тому при такій залежності "хто платить той і замовляє музику"
весь аналіз буде зводитися до політичних бажань сильних світу цього, а читати думки ніхто не вміє та інсайтів від Ватикану\Трампа чи сірих кардиналів ніхто не опублікує, а якщо опублікує то буде запльований закиданий тапками та таврований любителем теорій світових змов .
Якщо подумати ширше то питання в тому як довго та в яких обсягах Європа ( та інші сильні світу цього) зможуть\захочуть утримувати Україну . А далі розбіг сценаріїв настільки великий, що не обмежується поведінкою НБУ ( начеб то незалежного органу) та начеб то незалежною Українською владою. В нас немає реального суверенітету, влада може спробувати зіграти в такий сценарій, якщо схильна до суїциду, але сподіваюсь до цього не дійде. Саме тому в цю гілку, як і на цей форум я останнім часом не заходив. Бо все вирішується не логікою і не фінансовим аналізом . Звісно можна перейти на рівень вище і почати аналізувати економіку ЄС, США та світову економіку загалом, але повторюсь все це розбивається об політичну волю сильних світу цього Тут сценарії від: "та ну його хай самі потонуть" чи - " о ! а давайте зробимо тут нові Арабські емірати". Спостерігати за цим досить цікаво, так жити в такі часи теж досить цікаво хоч і небезпечно
Додано: Суб 13 гру, 2025 17:40
Бюджет в достаточно большой степени закрывается иностранной помощью, которую нельзя тратить на военные расходы. Из-за этого он фактически разбит на две части.
Это одна из причин, по которой помощь нельзя накапливать. Надо все запускать в оборот, чтобы уже на налоги с этого оборота финансировать армию.
