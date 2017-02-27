євро відносно долару ще на початку року був близько до 1, зараз 1,17 - але ніхто свідомість не втрачає, життя продовжується. у нас 10% - це 4 грн. а наскільки девальвувала гривня з початку року? на 0%?..
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:29
євро відносно долару ще на початку року був близько до 1, зараз 1,17 - але ніхто свідомість не втрачає, життя продовжується. у нас 10% - це 4 грн. а наскільки девальвувала гривня з початку року? на 0%?..
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:35
по Японії цікавий приклад - коли вони змагалися з США, то ніякої ревальвації не було. який був курс - 300 єн? це потім коли США дотиснули Японію, й вона перестала стримувати єну, єна зміцнилась до 150.
а наскільки ревальвував юань з 2008 року? теж на 0%?.. а наскільки має ревальвувати, коли торговий профіцит 1 трлн дол на рік?
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:37
а знаєте як жити за фіксованого курсу? а не треба тоді робити емісії грошей, а значить бюджет треба зводити з мінімальним дефіцитом? готові?
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:43
Это кому вопрос? Любой пересичной свой личный бюджет только так и сводит. Ему ещё и эксперты рекомендуют сводить обязательно с профицитом, чтобы на пенсию оставалось. Потому, что ему не дают ни денег напечатать, ни немеренных кредитов с погашением, если сможет. Поэтому вряд ли поймёт в чём проблема.
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:53
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:58
1970 ~360
1975 ~300
1980 ~240
1985 ~250
1990 ~145
1995 ~80
1999 ~120
При цьому у 1990 р. Японія стала 2-ю економікою світу після США;
Хоча я ж пишу: для економіки ревальвація - теж зло. От коли змагалися - то курс був стабільний.
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:02
В мене під боком є мадяри і чехи. В мадярів постійна девальвація (слабка) і будь-який мадяр знає курс євро. В Чехів стабільність і 80% чехів поняття не мають про курс.
EUR HUF CZK
2010 ~270 ~26
2011 ~275 ~25
2012 ~290 ~25
2013 ~295 ~25
2014 ~310 ~25
2015 ~316 ~27
2016 ~305 ~27
2017 ~310 ~25
2018 ~322 ~25
2019 ~330 ~25
2020 ~350 ~26
2021 ~360 ~25
2022 ~380 ~24
2023 ~400 ~25
2024 ~390 ~24
