Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:53
kharkov_val написав:
Хз что делает НБУ, кроме как у него узнать, это пальцем в небо понять его действия*Відправлено з Чату
Приветствую!
Где вы пропадали? Давно вас не было.
Уезжали?
Уже вернулись домой? Возобновляете старый бизнес?
2
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:53
kharkov_val написав:
Хз что делает НБУ, кроме как у него узнать, это пальцем в небо понять его действия*Відправлено з Чату
О, вітаю!
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:16
Realist написав: Василь-Рівне написав:
Скажіть якого хр.ена попер долар? Мав би впасти бо банки вийшли на роботу!!! Що за хер.ня?
Є таке припущення, що коливання долара на нашому МБ повторюють світові коливання USD до EUR із одною умовою. Коли євро дорожчає в світі і в Україні підбирається до 50 грн/євро, то НБУ "заморожує" вартість євро на МБ за допомогою здешевлення долара.
І навпаки якщо цифрі 50 грн/євро нічого не загрожує, то долар (а відповідно і євро) до гривні ходять синхронно як пара в світі.
Зазвичай процес є інерційний. Тобто маємо певну затримку в синхронізації.
Якщо припущення вірне, і за ніч долар не відіграє сьогоднішнє падіння по відношенню до євро (-0,5%) то завтра долар на МБ залишиться незмінний або навіть трохи впаде (в залежності що на ранок буде по співвідношенню USD до EUR).
Слід зауважити, що припущення не діє "строго", та "розбавляється" реаліями нашого МБ (продажі експортерів). Тому строго екстраполювати на наш МБ коливанню пари USD до EUR не варто. Проте нехтувати цим теж не потрібно.
50-ку за євро взяли.
Додано: Сер 07 січ, 2026 17:19
Ой+ написав:
50-ку за євро взяли.
та й 43 за долар теж майже взяли
Додано: Сер 07 січ, 2026 18:10
Shaman написав: Ой+ написав:
50-ку за євро взяли.
та й 43 за долар теж майже взяли
Чуть по медленнее кони ... Чуть помедленнее....
І куди ми так летимо? Де буде зупинка?
Додано: Сер 07 січ, 2026 18:15
щось сьогодні курс пришвидшився.
5 січня піднявся з 42,30
до 42,45
6 січня - з 42,45
до 42,6
а сьогодні з 42,6
аж до 42,94
. з них зростання на 25 коп забезпечив НБУ в послеопераційний час...
дивимось на те, що мали побачили в грудні? 43 завтра буде? але загалом з початку року це зростання 1,5%...
тому спостерігаємо далі...
Додано: Сер 07 січ, 2026 18:43
ihorsic написав:
Дніпро на продаж вже 43! Дочекалися
Дякую за інфо. Бо тут навколо мене суцільний ліс
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:08
Investor_K написав: ihorsic написав:
Дніпро на продаж вже 43! Дочекалися
Дякую за інфо. Бо тут навколо мене суцільний ліс
Буває. Добре що у вас хоч Інтернет є. Чи це трохи з лісу вийшли?
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:29
При всій повазі, Гліб Вишинський не валютний експерт, а його пояснення виглядають як якась заспокійлива мантра.
Я не експерт, але зазначу наступне:Ніхто!, окрім НБУ зараз не розуміє чому, куди і найголовніше КОЛИ рухається курс. А як раніше вже зазначав Сибарит, НБУ неодноразово комунікував, що хотів би, щоб на ручному ринку ніхто не розумів та не міг прогнозувати патернів.
Абсолютно ніхто! не спрогнозував (вгадав), що весь грудень буде стабільний і що зростання розпочнеться лише в новому році. Бо якщо використовувати ЛОГІКУ, то в січні не зявилось жодного нового фактору який би не діяв у грудні ОКРІМ того, що це новий рік та новий бюджет. На мій хлопський розум - це єдине, що може пояснити, чому в грудні НБУ тримав стабільним курс
, а зараз вирішив зробити те, що давно від нього очікували.
ПС: Так само ніхто не знає зараз який саме новий рівень тепер стане рівнем підтримки від НБУ.
