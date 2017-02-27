Реальный курс -в разы выше.
какая разница 41,5 или 43 если реальный курс-200?
Или кто-то тут имеет гривны больше 10-20 000 на хлеб на завтра?
Ну кто вам доктор.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:31
Реальный курс -в разы выше.
какая разница 41,5 или 43 если реальный курс-200?
Или кто-то тут имеет гривны больше 10-20 000 на хлеб на завтра?
Ну кто вам доктор.
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:18
Если стабильность в декабре действительно непривычна, то рост в январе вряд ли можно назвать диковинкой. Связан он обычно не с новым бюджетом, а с освоением старого. Под новый год на рынок вываливается огромное количество гривны из бюджета. Далее идёт ее движение по цепочкам поставщиков, что занимает некоторое время, поэтому повышенный спрос на валюту наблюдается и в январе.
При всем стремлении к непредсказуемости, НБУ все же пытается учитывать и естественные процессы.
Прогнозировать трудно, в первую очередь, потому, что добавился существенный фактор реализации не рыночных поступлений валюты. Именно распределение этой реализации во времени наименее понятно.
|