orest написав:Ніщо не росте безперервно і до небес.
ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.
Но пророки обесценивания битка в ноль всё не переводятся
P.S. Кстати, еда довольно слабо ограниченный ресурс. Если бы сейчас её производилось в таком же количестве, как век назад, то текущее население бы долго не прожило. Конечно, где-то есть предел её производства, но до него пока далеко.
Востаннє редагувалось moveton в Нед 11 січ, 2026 19:26, всього редагувалось 2 разів.
moveton написав:Но пророки обесценивания битка в ноль всё не переводятся
Це знецінення буде 100%, але причина закладена в самій технологічній обмеженості Біткойна. Питання в тому, що коли стануть доступними відповідні апаратні можливості. Можливо це через 5 років, а може й через 35, але воно буде раптовим...
moveton https://ledger.pitt.edu/ojs/ledger/article/view/127 Сам алгоритм Бітка вразливий. Як тільки буде відповідне залізо (в 2018 думали, що в 2027, але це явно занадто оптимістично) то можна буде переводити будь-які несанкціоновані транзакції, що обнулить вартість дуже швидко
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 11 січ, 2026 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Ок. Погоджуюся. Співвідношення обмеженого і необмеженого ресурсу завжди буде на користь обмеженого. Та завжди буде питання прибутковості в осяжній перспективі. Крім того, все буде залежати від глибини корекції (якщо ми про 10 років). І, з огляду на абсурдність теперішньої ситуації щодо маніпульованості мас, звідки гарантія, що в найближчі роки умовна захисна цінність золота збережеться? Яка імовірність того, що якийсь обдовбаний "маск" не привезе з космосу шмат якогось астероїду і оголосить, що привезе ще і тепер саме цей "офігіній" є найдорожчим металом в світі і справжньою одиницею крутості і безпеки? Ще кілька років тому жінки були нормальними, а зараз більшість виглядає так, ніби їх бджоли покусали, а в них на це алергія
orest написав:Яка імовірність того, що якийсь обдовбаний "маск" не привезе з космосу шмат якогось астероїду і оголосить, що привезе ще і тепер саме цей "офігіній" є найдорожчим металом в світі і справжньою одиницею крутості і безпеки?
https://arxiv.org/pdf/1810.03836 На наше життя хватить 100%, а можливо і на життя наших внуків. Доставка з космосу буде дорожча за вартість доставленого металу.