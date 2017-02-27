RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  orest написав:Ніщо не росте безперервно і до небес.
ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.

Но пророки обесценивания битка в ноль всё не переводятся :roll:

P.S. Кстати, еда довольно слабо ограниченный ресурс. Если бы сейчас её производилось в таком же количестве, как век назад, то текущее население бы долго не прожило. Конечно, где-то есть предел её производства, но до него пока далеко.
moveton
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Но пророки обесценивания битка в ноль всё не переводятся

Це знецінення буде 100%, але причина закладена в самій технологічній обмеженості Біткойна.
Питання в тому, що коли стануть доступними відповідні апаратні можливості. Можливо це через 5 років, а може й через 35, але воно буде раптовим...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Це знецінення буде 100%, але причина закладена в самій технологічній обмеженості Біткойна.

Не не, биток-то точно ограничен в количестве. Причём значительно сильнее, чем физическое золото. Так что только туземун! 8)
moveton
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:33

moveton
https://ledger.pitt.edu/ojs/ledger/article/view/127
Сам алгоритм Бітка вразливий. Як тільки буде відповідне залізо (в 2018 думали, що в 2027, але це явно занадто оптимістично) то можна буде переводити будь-які несанкціоновані транзакції, що обнулить вартість дуже швидко
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:33

  Дюрі-бачі написав:
  orest написав:Ніщо не росте безперервно і до небес.
ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.

Ок. Погоджуюся. Співвідношення обмеженого і необмеженого ресурсу завжди буде на користь обмеженого. Та завжди буде питання прибутковості в осяжній перспективі. Крім того, все буде залежати від глибини корекції (якщо ми про 10 років).
І, з огляду на абсурдність теперішньої ситуації щодо маніпульованості мас, звідки гарантія, що в найближчі роки умовна захисна цінність золота збережеться? Яка імовірність того, що якийсь обдовбаний "маск" не привезе з космосу шмат якогось астероїду і оголосить, що привезе ще і тепер саме цей "офігіній" є найдорожчим металом в світі і справжньою одиницею крутості і безпеки?
Ще кілька років тому жінки були нормальними, а зараз більшість виглядає так, ніби їх бджоли покусали, а в них на це алергія :D
orest
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  orest написав:Яка імовірність того, що якийсь обдовбаний "маск" не привезе з космосу шмат якогось астероїду і оголосить, що привезе ще і тепер саме цей "офігіній" є найдорожчим металом в світі і справжньою одиницею крутості і безпеки?

https://arxiv.org/pdf/1810.03836
На наше життя хватить 100%, а можливо і на життя наших внуків. Доставка з космосу буде дорожча за вартість доставленого металу.
Дюрі-бачі
