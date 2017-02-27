orest написав:

Теж золото, яке зараз на історичних максимумах, як безпековий інструмент, при зміні ситуації може здешевшати, що викличе розпродаж і ще більше здешевшання. А в що підуть гроші? Що забезпечить баланс безпеки і прибутковості? І таких інструментів достатньо. 2026 буде дуже динамічним і стресовим.Ніщо не росте безперервно і до небес. З 2022 року трильйони ковідних грошей шукають куди припаркуватися. Економіка не може абсорбувати ці кошти через падіння світового попиту, спровокованого війнами, нестабільністю, туманними перспективами. Крім того, Китай зміг придушити розвиток певних сегментів економіки інших розвинених країн. Як тільки зміниться безпекова ситуація і економіка зможе розвиватися і знадобляться інвестиції, відбудеться перерозподіл. Певний період він буде явно не на користь золота. Крім того, події останніх років призвели до того, що відбулися певні зміни: зростання потенціалів попиту певних ринків, зміцнення економік через протекціонізм і концентрацію виробництв (особливо високотехнологічних з великою доданою вартістю). Це також буде чинником росту певних валют і привабливістю фінансових інструментів окремих національних економік.Крім того, слід враховувати те, що довгий період часу більшість країн ЄС були зацікавлені в дешевшому євро, але Німеччині, як головному бенефіціару ЄС, в рази посиленому можливістю використовувати дешеві російські енергоносії і решту корисних копалин, було вигідне дороге євро. А зараз ситуація кардинально змінилася: Берлін дуже зацікавлений в здешевшанні євро.Поки важко щось прогнозувати. Світу, який був ще 5 років тому, вже немає. Новий світ формується (економічно, логістично, технологічно, демографічно, безпеково), але шляхів і варіантів є багато. Яким підемо стане зрозуміло в 2026 році. Але чи це станеться через два місяці чи через шість чи в грудні, поки невідомо.