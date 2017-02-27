orest написав:Ніщо не росте безперервно і до небес.
ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.
Дюрі-бачі написав:ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.
Но пророки обесценивания битка в ноль всё не переводятся
P.S. Кстати, еда довольно слабо ограниченный ресурс. Если бы сейчас её производилось в таком же количестве, как век назад, то текущее население бы долго не прожило. Конечно, где-то есть предел её производства, но до него пока далеко.
Востаннє редагувалось moveton в Нед 11 січ, 2026 19:26, всього редагувалось 2 разів.
moveton написав:Но пророки обесценивания битка в ноль всё не переводятся
Це знецінення буде 100%, але причина закладена в самій технологічній обмеженості Біткойна. Питання в тому, що коли стануть доступними відповідні апаратні можливості. Можливо це через 5 років, а може й через 35, але воно буде раптовим...
moveton https://ledger.pitt.edu/ojs/ledger/article/view/127 Сам алгоритм Бітка вразливий. Як тільки буде відповідне залізо (в 2018 думали, що в 2027, але це явно занадто оптимістично) то можна буде переводити будь-які несанкціоновані транзакції, що обнулить вартість дуже швидко
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 11 січ, 2026 19:33, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Ніщо не росте безперервно і до небес.
ось тут категорично не згідний. Будь-який обмежений ресурс (золото та інші метали, їжа, нерухомість*) буде рости "до небес" відносно будь-якого необмеженого ресурсу, зокрема фіатної валюти. Можливі локальні корекції, але глобально (на горизонті років 10) ріст буде.
Ок. Погоджуюся. Співвідношення обмеженого і необмеженого ресурсу завжди буде на користь обмеженого. Та завжди буде питання прибутковості в осяжній перспективі. Крім того, все буде залежати від глибини корекції (якщо ми про 10 років). І, з огляду на абсурдність теперішньої ситуації щодо маніпульованості мас, звідки гарантія, що в найближчі роки умовна захисна цінність золота збережеться? Яка імовірність того, що якийсь обдовбаний "маск" не привезе з космосу шмат якогось астероїду і оголосить, що привезе ще і тепер саме цей "офігіній" є найдорожчим металом в світі і справжньою одиницею крутості і безпеки? Ще кілька років тому жінки були нормальними, а зараз більшість виглядає так, ніби їх бджоли покусали, а в них на це алергія
orest написав:Яка імовірність того, що якийсь обдовбаний "маск" не привезе з космосу шмат якогось астероїду і оголосить, що привезе ще і тепер саме цей "офігіній" є найдорожчим металом в світі і справжньою одиницею крутості і безпеки?
https://arxiv.org/pdf/1810.03836 На наше життя хватить 100%, а можливо і на життя наших внуків. Доставка з космосу буде дорожча за вартість доставленого металу.
orest написав:Теж золото, яке зараз на історичних максимумах, як безпековий інструмент, при зміні ситуації може здешевшати, що викличе розпродаж і ще більше здешевшання. А в що підуть гроші? Що забезпечить баланс безпеки і прибутковості? І таких інструментів достатньо. 2026 буде дуже динамічним і стресовим. Ніщо не росте безперервно і до небес. З 2022 року трильйони ковідних грошей шукають куди припаркуватися. Економіка не може абсорбувати ці кошти через падіння світового попиту, спровокованого війнами, нестабільністю, туманними перспективами. Крім того, Китай зміг придушити розвиток певних сегментів економіки інших розвинених країн. Як тільки зміниться безпекова ситуація і економіка зможе розвиватися і знадобляться інвестиції, відбудеться перерозподіл. Певний період він буде явно не на користь золота. Крім того, події останніх років призвели до того, що відбулися певні зміни: зростання потенціалів попиту певних ринків, зміцнення економік через протекціонізм і концентрацію виробництв (особливо високотехнологічних з великою доданою вартістю). Це також буде чинником росту певних валют і привабливістю фінансових інструментів окремих національних економік. Крім того, слід враховувати те, що довгий період часу більшість країн ЄС були зацікавлені в дешевшому євро, але Німеччині, як головному бенефіціару ЄС, в рази посиленому можливістю використовувати дешеві російські енергоносії і решту корисних копалин, було вигідне дороге євро. А зараз ситуація кардинально змінилася: Берлін дуже зацікавлений в здешевшанні євро. Поки важко щось прогнозувати. Світу, який був ще 5 років тому, вже немає. Новий світ формується (економічно, логістично, технологічно, демографічно, безпеково), але шляхів і варіантів є багато. Яким підемо стане зрозуміло в 2026 році. Але чи це станеться через два місяці чи через шість чи в грудні, поки невідомо.
Дюрі-бачі написав:moveton https://ledger.pitt.edu/ojs/ledger/article/view/127 Сам алгоритм Бітка вразливий. Як тільки буде відповідне залізо (в 2018 думали, що в 2027, але це явно занадто оптимістично) то можна буде переводити будь-які несанкціоновані транзакції, що обнулить вартість дуже швидко
Багато років вже все це відомо, але перша ж масова колізія хешей приведе до форка де блокчейн збережеться на момент до, і далі піде вже з іншим алгоритмом, ніякої глобальної проблеми в цьому немає. Може і ще раніше апгрейд-форк зроблять, але поки що необхідність навіть не на горизонті.
Vadim_ написав:никогда не читаю простыни,скопипажженые ,
ценю два слова от себя, но свои
Та там нічого читати, звичайна графоманія я зроблю прогноз, але прогнозу робити не буду, якось воно звичайно буде бо ніколи не було так, щоб ніяк не було. Але люди(або боти) плюси ставлять