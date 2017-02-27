kurdas написав:
- базовий дохід це не допомога по безробіттю
- базовий дохід це не допомога для малозабезпечених чи бомжів
- базовий дохід отримують усі, тому він і базовий
- якщо працюєш, то отримуєш і базовий дохід і зарплатню
Хтось задумувався -ЗВІДКИ ВІЗЬМЕТЬСЯ базовий дохід
?
Давайте на пальцях
розглянемо віртуальне Ідеальне суспільство
15 млн -діти
15 млн пенсіонери
20 млн працюючі
Дохід ВСЬОГО суспільства ( припускаємо що всі працюючі отримують однаково)
18 млн працюючих створюють по 1000 одиниць ВВП-сплачують по 300-одиниць податків
2 млн працюючих отримують дохід з тих 300 одиниць які сплачують працюючі
Всього створено 18 000 одиниць
Всього податків 5400 одиниць
Розхід всього суспільства
20 млн працюючих по 700 одиниць = 14 000 одиниць але витрачають їх на себе і дітей
15 млн пенсіонерів отримують по 267=4000
Всього _____________________________18 000На кожного члена суспільства 18 000/50=360
Виглядає ніби нормально......А тепер давайте припустимо що ввели базовий дохід в 100 одиниць
і всього 5% +/- населення вирішило перейти на отримання базового доходу
Тоді суспільство виглядає слідуючим чином
15 млн дітей
16 млн працюючих
2 млн бюджетників
2 млн тих хто просто перейшов на базовий
15 млн пенсіонерів
Ефективність роботи тих хто працює -залишилась тією ж
16 млн створюють 1000 і сплачують 300+100(на базовий) з створеного
Створено 16000
сплачено 6400
Розподіляємо
спочатку базовий
50 млн *100 = 5000
Тоді отримують
кількість_____група_____________________________на людину___сума
18 млн працюючі _________________________________600+100 = 12 600
15 млн діти __________________________________________100 = 1 500
15 млн пенсіонери_(16000-12600-1500-200)/15=__________113 = 1 700
2 млн безумовного доходу______________________________100 = 200
Всього _____________________________________________________16 000На кожного члена суспільства 16000/50=_________________________320
Що бачимо ?
Втрата середнього рівня споживання(створення) в суспільстиві на 40 одиниць... тобто МІНУС 12%, при чому ВСІ втрати за рахунок ПЕНСІОНЕРІВ
Тобто за те що 2 млн будуть ніфіга не робити -заплатять 15 млн пенсіонерів зниженням доходу в 1,5 рази... бо вони живуть з податків працюючих
ПС
та й базовий дохід це податок працюючого, тому нафіга працюючому більше сплачувати податків щоб потім частина сплаченого йому повернулась у вигляді базового -я якось не розумію.