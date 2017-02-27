Vadim_ написав:Модератор написав:Чи очікувати на ослаблення гривні — прогноз банкірів
тот кто решает тут не пишет, остальное вилами по воде
Да ладно. "Чи очікувати" каждый сам себе решает. И тут тоже некоторые пишут чего порешили
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:36
Да ладно. "Чи очікувати" каждый сам себе решает. И тут тоже некоторые пишут чего порешили
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:38
именно
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:03
В моїх схемах ЗАВЖДИ відсутні гроші, які на Вашу думку нам хтось просто так дасть.....
Для того щоб нам дати - треба в когось забрати....
І в мене завжди виникає резонне запитання
Якщо я в КОГОСЬ ЗАБРАВ... то навіщо мені ВІДДАВАТИ ?
Друге питання-це нам позичать ( під політичні чи ще якісь умови)
Але позика = треба буде віддавати з наваром....
Тобто взяв я.. а віддавати дітям те що вони не брали..
Якось це погано пхне, щоб не сказати -смердить.
|