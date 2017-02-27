|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:47
Сибарит написав:
Такое будущее выглядит безрадостным (
"There's No Future In Optimism" ©
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 6025
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1932 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 15 січ, 2026 15:42
prodigy написав: Дюрі-бачі написав:Realist
Назвіть хоч одну причину чому мають девальвувати раніше ніж нам офіційно скоротять фіксування нижче дефіциту бюджету (тобто 2028+)?
Realist написав:
Не бачу причин збільшення попиту на валюту.
А як же ріст зарплат бюджетників?
бюджетникі -це заможні люди? не вистачить грошей що місяця відкласти на соточку
Бюджетники різні бувають, але "підвищені" виплати ще не отримували.
Я трохи грн підтримав.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7241
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1154 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: Чет 15 січ, 2026 16:43
45грн/$ проб'ємо до кінця зими?
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 311
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 15 січ, 2026 20:14
vitaxa2006 написав:
45грн/$ проб'ємо до кінця зими?
Забагато хочете)*Відправлено з Чату
-
Nazarkino
-
-
- Повідомлень: 1286
- З нами з: 17.11.11
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36442
|38390732
|
|
|2161
|13669961
|
|
|7978
|23644478
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|