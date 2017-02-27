|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:13
moveton написав: budivelnik написав:
У Вас варіант
Створити на ___100 000 і віддавши 60% - отримати 40 000
Чи створити на 1 000 000 і віддавши 99% - отримати 10 000
Кто ж такие варианты предлагает (есть немного на самом деле, но именно не много и скорее от локальных недоработок расчётов)? Обычно строят прогрессивную систему:
Делаешь на 100 - получаешь 40. Делаешь на 1000 - получаешь 200. Может нормальный человек и однозначно выберет первый. А может и ненормальных окажется не так уж мало. В США раньше (может и сейчас) было ещё интереснее: в основном прогрессивная ставка НДФЛ, но со снижением процента при переходе на самую высокую степень дохода. Стимуляция стремиться к вершине. Тут выбор нормального человека мне ещё менее очевиден.
Є фантазійні варіанти а ля ільїч...
Є реальні кейси а-ля капіталізм....
Реальні кейси показують що НАЙБІЛЬШЕ по СУММІ можна отримати коли ПЕРЕРОЗПОДІЛЯЄШ менше 40% від створеного....
Як тільки відкриваєш рот на плюс до 40 то чим вище піднімаєшся тим більше витрачаєш на адміністрування і десь на рівні 45% вартість витрат по адмініструванню починає перевищувати суму отриманого....
Так влаштована людина...
ЇЇ цікавить не віртуальна вершина ( в 99,9999% ) - а блага які вона отримує досягаючи певного рівня.
При чому
Чим вище Ви піднімаєтесь - тим вищі ВАШІ затрати на покращення своєї кваліфікації і тим вищий ризик помилки...
То навіщо підніматись вище оптимуму... якщо особисто для того хто піднімається це нічого крім менінгіту не дасть?
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:14
budivelnik написав:
Якщо НІЧОГО ділити - то спосід РОЗПОДІЛУ ролі не грає..
Для того щоб зявилось те що треба ділити - треба знайти
а - капітал для капіталізації місця праці
б - кваліфіковану робочу силу яка зможе це високопродуцктивне обладнання ефективно використовувати...
У всіх варіантах - це десятки років.
Госсподи. А что, с этим всем спорил кто-то? Разве что про капитал не однозначно - это специфическая черта капитализма. А "Тришкин кафтан" больше двух веков назад написан и все в школе учили. Разумеется, в первую очередь нужно научиться продуктивно работать, а это не просто и не быстро. Я это тоже проговаривал.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:23
moveton написав:
Разумеется, в первую очередь нужно научиться продуктивно работать, а это не просто и не быстро. Я это тоже проговаривал.
Почалося з того що Ви припустили що якийсь варіант БАзового Доходу - може ЗМІНИТИ на краще ситуацію...
Якщо Ви розумієте що ГОЛОВНИЙ вплив на зміну ситуації є збільшення продуктивності праці, яке приведе до збільшення пропозиції товарів/послуг - то мене це влаштовує.
Я надіюсь в подальшому , коли хтось буде висувати фантазії які не мають позитивного впливу на економічні питання - Ви будете відразу розвінчувати ці фантазії а не вести себе як Баба-Яга
яка завжди проти?
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:39
budivelnik написав:
Як тільки відкриваєш рот на плюс до 40 то чим вище піднімаєшся тим більше витрачаєш на адміністрування і десь на рівні 45% вартість витрат по адмініструванню починає перевищувати суму отриманого....
Но Дания со своими 56-58% НДФЛ для самых высокозарабатывающих как-то живёт. Может и тратит больше на распределение, чем получает. Но считает, что это хорошо. А ещё ни разу не очевидно, что распределение нельзя сделать дешевле. Наука на то и существует, чтобы "невозможное" претворять в жизнь.
budivelnik написав:
То навіщо підніматись вище оптимуму... якщо особисто для того хто піднімається це нічого крім менінгіту не дасть?
А вот это уже совершенно отдельный вопрос. Причём даже два: зачем стремиться выше минимума и выше среднего. Вышеупомянутое "Похмелье" - рассказ о одном из возможных ответов на них. На самом деле всё же существуют люди, которые будут стремиться к вершинам, которые материальных благ не дают. Более того, они могут даже материальными благами для этого поступаться. Вся монетизация F2P игр на последних стоит. Говорят, что куда более успешна, чем классическая от продажи игры, как таковой.
budivelnik написав:
Почалося з того що Ви припустили що якийсь варіант БАзового Доходу - може ЗМІНИТИ на краще ситуацію...
Что-то я не припомню, чтобы, что я, что ещё кто-то в теме за последние недели, утверждал, что в нынешней ситуации будет польза от введения базового дохода без других изменений. Начиналось с предложения "За базовым доходом будущее", что возможно и так. Но предполагает, что в будущем эффективность труда будет гораздо выше. Это всё тоже проговаривалось.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:47
moveton написав:
Но Дания со своими 56-58% НДФЛ для самых высокозарабатывающих как-то живёт. Может и тратит больше на распределение, чем получает. Но считает, что это хорошо. А ещё ни разу не очевидно, что распределение нельзя сделать дешевле. Наука на то и существует, чтобы "невозможное" претворять в жизнь.
Нюанс
Чим вище розвинута Держава і чим менше отримувачів халявних грошей- тим більше можна збирати... бо збір не йде в ОДНУ сторону
Якщо зібрати гроші на пенсійне забезпечення і ... вкласти їх на приватний рахунок майбутнього пенсіонера - це вважається збором? гроші то не змінюють власника
Точно так само
Якщо забрати гроші на медичну страховку і цією страховкою користується той в кого ці гроші забрали ? чи можна вважати ці гроші такими які змінили власника...
Тобто
Порівнювати треба ПОРІВНЮВАЛЬНЕ.
moveton написав:
На самом деле всё же существуют люди, которые будут стремиться к вершинам,
Звичайно що існує виключення з правил
І що ?
Як на середньостатистичне щастя населення - впливає наявність 0,1% людей які будуть йти до вершини не зважаючи на те що відсутня якась матеріальна доцільність цього руху.
moveton написав:
Начиналось с предложения "За базовым доходом будущее", что возможно и так.
Не буду сперичатись по формі ( з якої фрази почалось)
Буду сперичатись по-суті..
Суть наступна
Для ВСІХ сьогодні живучих в Україні - питання Базового Доходу не актуальне бо вони до нього не доживуть
Додано: П'ят 16 січ, 2026 21:05
budivelnik написав:
Як на середньостатистичне щастя населення - впливає наявність 0,1% людей які будуть йти до вершини не зважаючи на те що відсутня якась матеріальна доцільність цього руху.
Ооо, ещё как может влиять. Науку двигают как раз единицы (и, как я уже говорил, они и сейчас обычно за это богатства не получают, тут и фантазировать не приходится). Потом плоды их достижений сильно меняют жизнь миллиардов. Сложно сказать про счастье, оно очень тонкая материя, но материальную сторону жизни точно.
С производством материального пока сложнее. Но и введение базового дохода предполагается быть ответом (!) на такое повышение эффективности производства, что им и будет заниматься мизерный процент людей. Пока фантастика, да, но не видится невозможным.
budivelnik написав:
Суть наступна
Для ВСІХ сьогодні живучих в Україні - питання Базового Доходу не актуальне бо вони до нього не доживуть
Без базара. Если бы так изначально сформулировали вопрос, то никто бы и не возражал. Но вначале там чего-то про посмотреть на эксперимент в Гренландии было. До возможности это сделать из Украины может и доживём.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 21:22
moveton написав:
Ооо, ещё как может влиять. Науку двигают как раз единицы (и, как я уже говорил, они и сейчас обычно за это богатства не получают, тут и фантазировать не приходится). Потом плоды их достижений сильно меняют жизнь миллиардов. Сложно сказать про счастье, оно очень тонкая материя, но материальную сторону жизни точно.
Це черговий різновид казки про Царя.....
Науку рухають
- наявність ресурсу
- потреба у винаході
- наявність високого середнього рівня знань
Теорія -це лайно яке оплатила бабуся стоячи раком на городі з постійною недоплатою за її працю.
moveton написав:
Но вначале там чего-то про посмотреть на эксперимент в Гренландии было
А що Гренландія -релевантно нашому питанню?
Якщо 320 млн вирішили що для того щоб забезпечити свою безпеку треба якимось чином купити сотню тисяч гренланців - то це не питання адекватності Базового Доходу.
Це питання бусів і туземців.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:06
budivelnik написав:
Науку рухають
- наявність ресурсу
- потреба у винаході
- наявність високого середнього рівня знань
Науку двигают люди, которые ей занимаются. "Ресурс", что бы это ни означало, открытия/изобретения не сделает. А фундаментальная наука вообще характерна тем, что занимается вещами, потребности в открытии которых нет, но без неё буксует и прикладная. Повышение уровня знаний в среднем по обществу (я правильно понял, что такое "середнього рівня знань"?) в общем поскольку-постольку. Если по СМИ судить, подавляющее большинство мощность или даже энергию измеряет в кВт/ч, хотя его даже в школе учили, как правильно. Как видим, ничего страшного. Кто будет наукой заниматься, тот выучит и на их способность открывать темнота остального населения не влияет.
budivelnik написав:
Теорія -це лайно яке оплатила бабуся стоячи раком на городі з постійною недоплатою за її працю.
Можно сказать, что и оплатила. Но разговор о влиянии. Нет единиц, которые изобретут трактор - миллион бабусь так стоять и останутся с таким же результатом труда. Какая бы "потреба у винаході" у них ни была. А с теми единицами получается столько же хавчика производить усилиями уже тысячи человек. Может на счастье это и не влияет.
