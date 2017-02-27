|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:35
vitaxa2006 написав:
Скільки максимум чекаєте цього січня?
долар почав спускатись в долини (як казав ДС), є продаж по 43,30 (Райф)
курси на опті 43,30-43,45
Додано: Сер 21 січ, 2026 19:00
prodigy написав:
для бізнесу не має сенсу скакати з гривні у валюту при кожному падінні курсу гривні на 1грн за півроку
Покажіть мені де я писав про перехід бізнесу з гривні у валюту? Я абсолютно доступно і чорним по білому писав про те, що складаються обставини для можливості притримати бізнесом продаж експортних надходжень.
Я з величезним задоволенням, при наявності можливості і часу, подискутую стосовно своїх думок. Але я категорично проти пробувати обговорювати чи спростовувати не свої думки а ВИГАДКИ і приписані мені речі про які я ніколи і ніяким чином не писав.
П.С. Станом на зараз ОФІЦІЙНИЙ бізнес може купувати валюту виключно під обмежені і чітко сформульовані регулятором завдання. А якщо мова йде про інший бізнес, який сезонно чи на постійній основі купує і продає валюту, то він це робить, незалежно від того, що Ви собі вирішили чи думаєте. І він, здебільшого, має певний люфт для пошуку кращого курсу (локального,ситуативного мінімуму чи максимуму).
При всій моїй повазі
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:58
vitaxa2006 написав:
Скільки максимум чекаєте цього січня?
який буде курс залежить від дій НБУ. а я їх геть не розумію... минулого тижня було зростання до 43,6 - це коли інтервенції були на рівні 155-180
млн. в п'ятницю - 220
млн дол - курс падає до 43,36.
на цьому тижні за три дні інтервенції вже 680
млн дол, вчора курс впав до 43,06 при інтервенціях - 235
млн дол. єдине інтервенції можуть не співпадати по днях - але іншої інфо все одно немає... подивимось завтра, які сьогодні були інтервенції. враховуючи, що НБУ знову знизив курс після 15:00 - не менше 200 млн дол
тому дуже вірогідно, що максимум на цей місяць ми вже побачили - 43,6, бо щось НБУ останні дні курс скеровує донизу...
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:54
prodigy написав: vitaxa2006 написав:
Скільки максимум чекаєте цього січня?
долар почав спускатись в долини (як казав ДС), є продаж по 43,30 (Райф)
курси на опті 43,30-43,45
Де ж він спускається? Наче росте.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:57
Shaman написав: vitaxa2006 написав:
Скільки максимум чекаєте цього січня?
який буде курс залежить від дій НБУ. а я їх геть не розумію... минулого тижня було зростання до 43,6 - це коли інтервенції були на рівні 155-180
млн. в п'ятницю - 220
млн дол - курс падає до 43,36.
на цьому тижні за три дні інтервенції вже 680
млн дол, вчора курс впав до 43,06 при інтервенціях - 235
млн дол. єдине інтервенції можуть не співпадати по днях - але іншої інфо все одно немає... подивимось завтра, які сьогодні були інтервенції. враховуючи, що НБУ знову знизив курс після 15:00 - не менше 200 млн дол
тому дуже вірогідно, що максимум на цей місяць ми вже побачили - 43,6, бо щось НБУ останні дні курс скеровує донизу...
інтервенції 22 січня склали 195
млн дол... можна сказати середні на поточний момент...
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:03
валютні інтервенції за тиждень склали 1 062
млн дол, що на 157
млн дол більше попереднього тижня.
курс при цьому почавши тиждень з 43,31
зменшився до 43,15
. в середу взагалі падав до 43,06. коридор коливань 25 коп/шаг - 0,5%. майже стабільність. єдине, що дивує на поточному етапі - це напрямок рух. валютні інтервенції збільшуються - курс падає - парадокс
кількість грошей в банківській системі склала на п'ятницю на ранок близько 940
ярдів грн, з них 120
ярдів - в довгострокових сертифікатах. тиждень тому це було 978
ярдів грн, а на початок року - 1 020
ярдів грн. протягом місяця зменшилася на 8%. цей фактор зменшується, але ще є доволі значним.
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:24
vitaxa2006 написав: prodigy написав: vitaxa2006 написав:
Скільки максимум чекаєте цього січня?
долар почав спускатись в долини (як казав ДС), є продаж по 43,30 (Райф)
курси на опті 43,30-43,45
Де ж він спускається? Наче росте.
як на мене-стоїть міцно, коливання не значні
Приват продає 43,30 (не впевнений що у відділенні є якісні купюри, не маю справи з валютою у Приваті з 2023р)
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:31
prodigy
Забирав пару тисяч на Подолі в ощад
Одне відділення на верхньому валу дало тільки 5 синіх, і не дуже нові . А зайшов трохи вглиб, там пачки нових скільки хочеш. І це ощад який рідко має гарні.
Додано: Нед 25 січ, 2026 17:43
orest написав: prodigy написав:
для бізнесу не має сенсу скакати з гривні у валюту при кожному падінні курсу гривні на 1грн за півроку
Покажіть мені де я писав про перехід бізнесу з гривні у валюту? Я абсолютно доступно і чорним по білому писав про те, що складаються обставини для можливості притримати бізнесом продаж експортних надходжень.
Я з величезним задоволенням, при наявності можливості і часу, подискутую стосовно своїх думок. Але я категорично проти пробувати обговорювати чи спростовувати не свої думки а ВИГАДКИ і приписані мені речі про які я ніколи і ніяким чином не писав.
П.С. Станом на зараз ОФІЦІЙНИЙ бізнес може купувати валюту виключно під обмежені і чітко сформульовані регулятором завдання. А якщо мова йде про інший бізнес, який сезонно чи на постійній основі купує і продає валюту, то він це робить, незалежно від того, що Ви собі вирішили чи думаєте. І він, здебільшого, має певний люфт для пошуку кращого курсу (локального,ситуативного мінімуму чи максимуму).
При всій моїй повазі
easy, dude
Я викладав своє бачення, як зараз формується попит на готівкову валюту. Думаю, що головне джерело попиту зараз на паузі. Впевнений, що ще не вся грн конвертована, але вони притихли. Попиту від бізнесу мінімальний
ви пишите, попит мінамальний-я пишу теж саме, що немає сенсу у тих хто працює по закону, а у вас така різка реакція
хто створює попит і хто притихнув -ви не позначили, але не важко здогадатись-значна частина економіки досі в тіні (про різних схемщиків , контрабандистів, тцк-кашників, і влк-шників відомо, прикордоників), чи вони вже гривню не приймають у якості розрахунку за свої послуги?
3 тисячі доларів за пропуск бусіка з контрабандними цигарками через кордон вже на паузі?
Додано: Нед 25 січ, 2026 17:53
Hotab написав:prodigy
Забирав пару тисяч на Подолі в ощад
Одне відділення на верхньому валу дало тільки 5 синіх, і не дуже нові . А зайшов трохи вглиб, там пачки нових скільки хочеш. І це ощад який рідко має гарні.
хоч долар синій є у більшості відділень банку, але це товар для своїх
(при мені нач.відділення казала-дайте чоловіку нормальні долари (тобто мені)
