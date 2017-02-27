Дніпро
Актуальний курс от 1000 у.е. 25.01.2026
🇺🇸 USD 43.30 / 43.50
🇪🇺 EUR 51.05 / 51.35
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 січ, 2026 19:46
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
рішення немає, але є розуміння проблеми. що США перейшли на короткострокові позики - не знав
Додано: Пон 26 січ, 2026 14:11
При роздумах який буде курс та як діє НБУ, Ви багато уваги приділяєте долару і не звертаєте увагу на Євро. Так, де факто НБУ рахує євро через долар, але вже кілька місяців ми спостерігаємо як НБУ "бореться" за євро через керування курсом долара.
Для пересічного потрібно шукати розуміння в якісь пропорції в корзині долар/євро і порівнювати гривню до цієї корзини. Так буде наочніше.
Звичайно що таке порівняння відносне і матиме суттєву похибку, але "температуру по палаті відображатиме.
Для прикладу Долару віддати в корзині 60%, а євро 40%. Якщо у вас доходи чи витрати в євро, то можна навпаки.
Приклад: За минулий рік долар практично не змінився у вартості, а євро виросло на 6 грн. (дуже приблизно). Виходить гривня за рік девальвувала до пари 0*0,6+6*0,4= 2,4 грн.
Виходить, якщо дивитись на долар - то девальвації не було. А якщо на пару - то девальвація приблизно 5,5%, що все одно суттєво менше ніж дохідність ОВДП.
