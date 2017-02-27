Так проблема в тому, що ця собівартість значно завищена через "ринок", на якому накручують ціну спекулянти. ИМХО в Обленерго і Енергоатома мають бути прямі контракти по собівартості в обхід ринку і тоді буде нормальна собівартість десь в 6-7 грн. А за одно і прикрити схему, якою Енергоатом компенсує різницю вартості
Та я і не сумніваюсь, що собівартість накручена по максимуму і варто робити реальний аудит. Але і продавати по 1-2 грн в ситуації коли ЗАЕС давно ніц не дає, потрібні колосальні кошти на відновлення, а тут якісь і споживачі прошуршали і заряджають тачки по 1-2 грн/кВт, тобто отримуючи субсидування по 10-12 грн/кВт, в той же час як у викопному паливі до половини податки. Багаті деякі країни можуть якісь дотації надавати з екологічних міркувань, але у нас ІЯП (індекс якості повітря) в ІФ, наприклад, біля 180 через генератори в тому числі, з другого боку стимуляція споживання фіз. особами декілька мегават/місяць. Біда зі столичними висотками які неясно як позбавити гіперспоживання е/е. Але з другого боку чого б це хтось має оплачувати 20 тис. на квартиру перехресного субсидування? Та і левом інакше не станемо:
Так проблема в тому, що ця собівартість значно завищена через "ринок", на якому накручують ціну спекулянти. ИМХО в Обленерго і Енергоатома мають бути прямі контракти по собівартості в обхід ринку і тоді буде нормальна собівартість десь в 6-7 грн. А за одно і прикрити схему, якою Енергоатом компенсує різницю вартості
Та я і не сумніваюсь, що собівартість накручена по максимуму і варто робити реальний аудит. Але і продавати по 1-2 грн в ситуації коли ЗАЕС давно ніц не дає, потрібні колосальні кошти на відновлення, а тут якісь і споживачі прошуршали і заряджають тачки по 1-2 грн/кВт, тобто отримуючи субсидування по 10-12 грн/кВт, в той же час як у викопному паливі до половини податки. Багаті деякі країни можуть якісь дотації надавати з екологічних міркувань, але у нас ІЯП (індекс якості повітря) в ІФ, наприклад, біля 180 через генератори в тому числі, з другого боку стимуляція споживання фіз. особами декілька мегават/місяць. Біда зі столичними висотками які неясно як позбавити гіперспоживання е/е. Але з другого боку чого б це хтось має оплачувати 20 тис. на квартиру перехресного субсидування? Та і левом інакше не станемо:
Vadim_ написав:можете уточнить це де і хто? а тариф 13+- це ж для юросіб і ФОП
Для оформивших опалювальний тариф:
Тариф на електроенергію для житла, в якому електроопалення, зменшили до 2,64 грн кВт/год при споживанні до 2 тисяч кВт/год на місяць. Також діє опція використання двотарифного лічильника, який дозволяє зменшити вдвічі вартість електрики в нічний період. Тобто при використанні двотарифного лічильника денний тариф становитиме 2,64 грн кВт/год, нічний – 1,32 грн кВт/год. https://kosht.media/dlia-elektryky-na-e ... nyy-taryf/
Ринкова ціна 12,96457 -цифра з платіжки. Далі: Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -8,64457 Компенсація зрозуміло іде за рахунок платників податків та споживачів, боргів.
Ой+ написав:Для суспільства зараз важливо нарощувати генерацію, а не споживання
Надзвичайно глибока думка таким чином чи як?
Шляхи нарощування відомі та очевидні: генератори всіх типів та розмірів, газові установки, сонячні станції, і це нажаль майже все з швидкого, відносно доступного та розподіленого. СЕС найбільш дешевий спосіб, але зимні піки не покриває взагалі, це рішення для березня-вересня. Також ціна електроенергії ймовірно подвоїться і її дефіцит зменшиться. З розвитком СЕС можливо виникнуть зимній та літній тарифи на е/е.
Сподіватись на швидке відновлення ТЕС та будівництво нових АЕС можуть лише ідіоти та наївні люди.