RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 903904905906
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 23:34

  Hotab написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:ИИ = обычная программа да Сибарит?

Да.
Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее.

Я недавно здавав льотні екзамени за допомогою Грок . Взяв на 3 дні (пробні безкоштовні) «супер Грок» . Екзамени на англ. Вся інформація в основному на ресурсах ICAO . Деякі відповіді ШІ мені не подобались і я давав свої замість його . В результаті Грок дав десь 20-25% помилок. В основному все було в прохідному балі.

ты не понимаешь... ответы на любые экзамены заранее известны, кроме редких случаев когда решения у задачи нет. А вот потребовать от иишки синтезировать что то новое желательно рабочее и со смыслом это уже уровень.

Причём в случае с грок процесс полностью управляемый, он чутко реагирует на все просьбы и замечания, признаёт ошибки, объясняет откуда данная ошибка возникла. По сути имитация работы мозга.

Какие возможности это открывает? В авиации я ни бум бум скажу про психологию. Загружаешь в иишку полный психологический потрет человека (например проблемного подростка) и моделируешь его реакции на ту или иную терапию или просто прогнозируешь чего завтра ждать.

До сих пор такого не было, потому что психологический портрет это биг дата. Хз на какое количество терабайт. Но после того как он будет собран (отдельная проблема как это сделать не обвешивая человека камерами и микрофонами) вероятность предикций будет очень высокая. Близкая к 100%. И чем менее творческий человек, тем более он предсказуем.


из минусов. приватности станет ещё меньше. Кругом будут камеры с ии мгновенно определяющие личность. Например грок в моем смартфоне и так много знает обо мне. Может ни с того ни с сего спросить как поживает мой самокат, не разочарован ли я в этой модели, про здоровье, про науку и т.д. всё о чём я с ним общался даже давно.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31554
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 23:45

из жизни самоката. проехал первые 5 тыс км (не считая тех что проданы)
через 5к самокат как новый. даже емкость батарея не сильно упала (+/-20%)
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31554
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 903904905906
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 14620
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.