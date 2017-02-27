|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лют, 2026 11:55
Realist написав:
Те про що ви пишете, щоб зменшити облікову ставку, девальвувати гривню і при цьому не мати проблем із інфляцією - це не можливо
можливо за рахунок платіжного балансу. А поки є достатнє зовнішнє фінансування то це навіть буде на користь економіки.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5955
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 939 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:13
Підписуйтеся на Finance.ua
та не пропускайте актуальні відео
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5369
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1192 раз.
- Подякували: 2086 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36543
|38601323
|
П'ят 13 лют, 2026 14:42
osafly
|
|2167
|13715577
|
Чет 12 лют, 2026 18:33
Hotab
|
|7978
|23714681
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|