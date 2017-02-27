RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12053120541205512056
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 11:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Те про що ви пишете, щоб зменшити облікову ставку, девальвувати гривню і при цьому не мати проблем із інфляцією - це не можливо

можливо за рахунок платіжного балансу. А поки є достатнє зовнішнє фінансування то це навіть буде на користь економіки.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 29.07.22
Подякував: 939 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:13



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте актуальні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5369
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 2086 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12053120541205512056
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3653, 3654, 3655
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36543 38601323
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лют, 2026 14:42
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2167 13715577
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лют, 2026 18:33
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23714681
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10787)
16.02.2026 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.