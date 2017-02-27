Ось уряд підрахував, що інфляція в січні знизилася до 7,4%, і формально це гарні новини, якби не фундаментальні причини, що посприяли такому «прориву». Звісно, жодних сумнівів, що зростання цін трохи сповільнилося саме за рахунок титанічних зусиль влади, але думаю, що цьому досягненню також посприяли падіння виробництва, погіршення демографічної ситуації, зміни на гірше в споживацьких настроях та інші фактори, що погано впливають на економіку, особливо за умов ведення воєнних дій. Та й сама влада, власне, визнає, що економіка тримається переважно завдяки «нарощуванню бюджетних видатків», які, як ми знаємо, фінансуються вірними союзниками. Так що новина гарна, але, як кажуть, є нюанси…



Предметом особливої гордості людей при владі останнім часом є рекордні золотовалютні резерви центрального банку. Це справді добре, бо на них тримається стабільність гривні, і ми мусимо бути вдячні тим, завдяки кому вони так виросли. Передусім, МВФ, ЄС та іншим донорам, які вже четвертий рік практично безумовно дають гроші Україні, натомість вимагаючи хоча б робити вигляд, що у внутрішньому устрої країни відбуваються хоч якісь зміни. Минулого тижня МВФ скасував попередні умови для нової кредитної програми України на $8,1 млрд: вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мита на посилки, податки для цифрових платформ і військовий збір, все те, що може вщент зіпсувати стосунки влади і залишків дієздатного народу. Рішення є безпрецедентним, але чого не зробиш, аби знайти хоч якусь можливість дати грошей Україні.



Такого лібералізму з боку фонду ще ніхто ніколи не бачив. Хоча деякі «злі язики» кажуть, що всі скасовані фондом умови, перераховані вище, наша влада спочатку сама і придумала, аби не змусили справжні реформи проводити, але потім зважила на можливе невдоволення народу і власноруч їх і відмінила. Де правда — невідомо, але той факт, що вже в лютому МВФ затвердить черговий транш для України, додає сил і зміцнює віру в майбутнє нашої держави, адже слідом за фондом почнуть давати і інші. Врешті решт, мусимо визнати, що вміння збирати гроші з чужих та перерозподіляти між своїми — це теж неабиякий талант!



Новина про експорт Україною дронів взагалі вражає, хоча, як на мене, подібна історія виглядає трохи дивно, адже вже четвертий рік ми ходимо з простягнутою рукою по світу і просимо зброю, а тут раптом свою власну почали продавати за кордон. Але справжні експерти кажуть, що це «інтелектуальний парадокс» і так воно і має бути. Дуже хочеться вірити експертам і верховній владі, яка цей експорт власноруч освятила, тим більше, що експорт дронів, а за традицією виробляти та продавати будемо мільярдами, допоможе суттєво покращити торговельний баланс, дефіцит якого минулого року сягнув захмарних $57 мільярдів, чого і близько не траплялося за всю історію України. Для порівняння, до війни, у 2021 році, він складав всього $3 мільярди, а у 2024-му — $38 мільярдів.