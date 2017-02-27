RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 07:24

  Hotab написав:Долар на світових ринках не став реагувати на нову війнушку? Бачу на відкритті сесії євро до долара тримається на місячних низах..

Не знает, как реагировать?
Ввязались США, но Европа ближе к месту событий.
Сибарит
Повідомлень: 9342
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6519 раз.
Подякували: 21743 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:15

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Долар на світових ринках не став реагувати на нову війнушку? Бачу на відкритті сесії євро до долара тримається на місячних низах..

Не знает, как реагировать?
Ввязались США, но Европа ближе к месту событий.

Эта война похоронит политический статус рыжего. Осенью ему на выборах ничего не светит.
vitaxa2006
Повідомлень: 348
З нами з: 25.01.18
Подякував: 680 раз.
Подякували: 124 раз.
 
