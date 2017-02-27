|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 бер, 2026 07:24
Hotab написав:
Долар на світових ринках не став реагувати на нову війнушку? Бачу на відкритті сесії євро до долара тримається на місячних низах..
Не знает, как реагировать?
Ввязались США, но Европа ближе к месту событий.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9342
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6519 раз.
- Подякували: 21743 раз.
-
-
Профіль
-
-
136
84
38
2
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:15
Сибарит написав: Hotab написав:
Долар на світових ринках не став реагувати на нову війнушку? Бачу на відкритті сесії євро до долара тримається на місячних низах..
Не знает, как реагировать?
Ввязались США, но Европа ближе к месту событий.
Эта война похоронит политический статус рыжего. Осенью ему на выборах ничего не светит.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36556
|38677311
|
|
|2200
|13737587
|
|
|7978
|23753025
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|