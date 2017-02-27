Володимир Поперешнюк Співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта) Держборг України сягнув $213 млрд! На його обслуговування — тобто просто для оплати тіла кредиту та відсотків — у 2025 році Україна витратила $25 млрд. Лише уявіть цю суму — це половина всіх податків, які збираються з українців! Тобто люди мають працювати половину свого часу лише для того, щоб повернути борги з відсотками. І, судячи з того, що уряд не планує зупинятися, а навпаки — прискореними темпами набирає нових кредитів, схоже, що незабаром українцям доведеться витрачати для цього весь свій час. Уряд потрапив у залежність від кредитів. Це — коли потрібно брати в борг, щоб повертати — а, точніше, відтягувати відповідальність за старі борги. https://nv.ua/ukr/opinion/podatok-na-ol ... 94051.html
тут є певні викривлення. на обслуговування боргу, а саме на сплату відсотків, в 2025 році витратили 357 ярдів грн або 8,3 ярди доларів. багато, але це лише 15% від дохідної частини. до війни було 10%. й хто головні отримувачі - так, НБУ та банки (в першу чергу державні). тому частково це перекладання грошей з кишені в кишеню держави. й ще форумчани, що інвестують в ОВДП