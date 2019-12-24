Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 22:45

  Howl написав:Відносно нещодавно банк дозволив із картки Cameleon оформлювати розстрочки, нещодавно зробив кредитку RED 2.0 дебетово-кредитною. Це все показує, що банк експерементує і хоче збільшити зацікавленість своїх і майбутніх клієнтів. Але щось не той результат... Тому зміни будуть і краще, якщо їх направити в необхідний потік.
А я от вважаю ці дві новації недоречними :(
Бо вони паплюжать суть двох різних (але подібних) продуктів.
Хамон був кредиткою вже з "вічною розстрочкою" в грейсі... От для чого ще одна розстрочка... на розстрочку?
А для Реда придумали модернову назву деб-кредитна картка, шоби тільки дозволити користуватися "своїми" без коміс... так у всіх інших банках таке користування завжди і було... Тобто це просто відмазка/костиль у Алки :(
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 01:41

  Howl написав:Але щось не той результат...

А який тут може бути результат? Проблема Алки ж не у якомусь конкретному продукті, а у тому, що це схемний казино-банк, де, який би ти не був обережний сниозадрот, тебе усе одно знайдуть, як пощипати. Я 10 років придивлявся перед тим, як сюди вступити, уважно вивчав усі умови і усе одно мене побрили на горіхи вже на 2-й місяць. Уся система працює аби-як: то треба присісти, привстати і пострибати, то все впало, то є 12 способів щось зробити, з яких працює 7, а правильно один - усім пофігу, крім тих, хто знаходить у глюках користь. У от 2 місяці німагаюся оплатити Інтернет за їхнім же шаблоном - постійний відлуп. Звертався 2-ма каналами - немає реакції.

Щодо ж до конкретно кредитних продуктів, то от, наприклад: всі чудово знають, як клієнтам подобається унікальна фішка у вигляді РКО. Бенз. дорожчає, протока перекрита, час вже його збільшити хоча б до 1к і зробити хоча б що 10 днів - гарантую, що це стимулюватиме наплив нових солідних клієнтів, що позбавлені такого статусного привілею у інших 68-ми банках (другий унікум копі-ТАСя). Зараз навіть важко вибрати, яка з історій мене більше взірвала мозок: як Striker два тижні шукав, куди поділося його поповнення на RED, бо гроші ніби зарахувало, але за законами квантової фізики, а не типових фінансів; чи як Алка згадала maniachello давно прощені за власною ж пропозицією борги 🤯

Навіть вид якості онбордингу мене досі пересмикує. Я звичайній людині у жодному разі не порекомендую зв'язуватися з такою банкою. Сам я тут лише тому, що: а) банку нарешті забрали у ф̶с̶б̶ фрідмана та авена; б) шановні свині постійно нахрюкують як тут ситно. При чому, банка вирішила пункт а) підкоригувати тим, що яскраво світиться справах на кшталт Мідаса і подібних, тобто це квест-банк не лише для пересічних, а й для зовсім непересічних.

Це все накипіло лише за 3 міс. користування...

P.S. Навіть підсвинки свинорилів невдячні і готові кусати руку, що годує - факт.
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 06:17

Re: Sense Bank

  klug написав:готові кусати руку, що годує
та не кусати, а покусувати... Це я вам як таємний еротоман кажу 8)
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 09:35

  klug написав:
  Howl написав:Але щось не той результат...

У от 2 місяці німагаюся оплатити Інтернет за їхнім же шаблоном - постійний відлуп. Звертався 2-ма каналами - немає реакції.

Надішліть, будь ласка, запис екрану з помилкою, що виникає нам на help@sensebank.com.ua
В листі також зазначте ваші ПІБ та ІПН. Подивимось, що можна зробити 👌🏻

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 16:28

і який вам банк до вподоби?)
