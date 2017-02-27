Точно не ваші....
Це БІЗНЕС зробив, а не виші розробили дрони..
ПС
До речі в тих дронах наукової складової - менше 5% ( ми ж все купуємо), там основна цінність в ДОСВІДІ отриманному нашими військовими на фронті...
Додано: Нед 29 бер, 2026 13:30
Додано: Нед 29 бер, 2026 13:37
Напевно, практиків?
П.с. Я думаю, що мається на увазі не всю науку розігнати мітлою, а ту яка не може себе окупити або дати який практичний вихлоп у осяжному майбутньому. Іншими словами, якщо перед державою зараз стоїть питання виживання, то наука не може собі дозволити займатися дослідженням біорозмаїття в палеозої або питаннями злиття галактик та впливом цього явища на народження нових зірок.
На жаль, подібні важливі для науки питання можуть собі дозволити досліджувати лише багаті країни або хоча б країни не у стані війни
Додано: Нед 29 бер, 2026 14:01
Я противний дуже вже кардинальних змін...
Тому так
1 В першу чергу ( в бідній Державі) треба вкладати кошти не у фундаментальні розробки які коштують багато а вихлору не дадуть найближчих 50 років( ба більше, як тільки розвинуті країни побачать що є науковець з фундаментальним проривом-то ніякі дії України цього науковця не зупинять від переїзду туди де йому запропонують кращі умови для його наукової діяльності)
А вкладати у те що дасть вихлоп ВЧОРА
2 І якщо вихлоп(економічна доцільність буде) то навіть постановка оповідання про корупцію в науці буде виглядати дивно..
Яка різниця скільки і куди витратив НАУКОВЕЦЬ , якщо суспільство отримало БІЛЬШЕ.
А так, коли звязку між
отримав-дав віддачу
Немає
То в науці постійна склока, бо комусь (такому самому нездарі) дали більше бо він (одружений на дочці ректора, а той кому дали менше на дочці проректора...)
