Додано: Пон 30 бер, 2026 01:40

Hotab написав:



Давайте приведу пример.





Прибалти в своїх підручниках прописали що радянська епоха була «окупацією». Очевидно для більшості корінних це прийнятно. Росіянам, які понаїхали за роки «під рФ» звісно неприємно. Які взагалі критерії «окупації» на вашу думку?Я крім «суспільного сприйняття більшістю» не можу і придумати.Прибалти в своїх підручниках прописали що радянська епоха була «окупацією». Очевидно для більшості корінних це прийнятно. Росіянам, які понаїхали за роки «під рФ» звісно неприємно.

Это сложный вопрос.Так сходу даже не отвечу.Сегодня, во время существования национальных государств и сформированных наций это проще и понятнее. До этого оккупация, по-моему, совершенно абстрактное понятие.Пример из Африки. Представим себе, что тутси завоевали независимость и создали своё государство. Кого они должны считать оккупантами до образования государства?Какая оккупация в Европе в средние века?Были всякие княжества, герцогства и пр. Какой-то герцог посильнее победил соседа и заставил его принять вассалитет. Ну и ладно. Но оккупацией это точно не было.Поэтому явно неудачный пример с финнами.Были там до шведского владычества относительно отсталые племена - финны , тавасты и карелы. Никакого государства там не было. Шведы покорили эти племена и включили их в своё государство. Дальнейшее развитие происходит по-разному (не знаю, от чего это зависит). Бывает ассимиляция, бывает сближение и образование единой нации, а бывает, что в результате развития народы сильнее расходятся. С финнами случился последний вариант. И уже через 200 лет они получают статус равноправной шведской провинции. В Россию они вошли уже более-менее сформированной нацией и существовали как Великое княжество. Не могу ручаться, но сомневаюсь, что они оценивают то время как оккупацию. Хотя независимыми они не были и признавали русского царя своим государем.