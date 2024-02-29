Майже дружня порада - не користуйся 😅, видають твою знервованість
ось тобі для розвитку самоіронії і стресостійкості
з 0:30
|
|
|
Додано: Нед 29 бер, 2026 22:57
Додано: Нед 29 бер, 2026 22:59
Додано: Нед 29 бер, 2026 23:14
Ні , я просто зупиняю одного дурня. в якого міфічний СРСР забирав і роздавав території...
Бо в моїй реальності
Території беруть солдати , а українців в армії срср було більш ніж достатньо щоб по результатам війни до складу України передали й москву.....
Зрозумів -парторг?
Додано: Нед 29 бер, 2026 23:33
Тобто історію Фінляндії ти вже встиг подивитись
На фоні фінів-Львів ще дуже добре виглядає...
То як, признаєш що в черговий раз лайном обклався?
Хочеш ще глянути на Ірландію ? Чи на Ізраїль?
Додано: Пон 30 бер, 2026 00:43
Вы же всё-таки не будивельник, чтобы так прямолинейно оценивать историю Финляндии.
Мне даже неудобно вам объяснять этот вопрос.
Давайте приведу пример.
Есть такой народ - дравиды (Ю. Индия).
Если завтра они вдруг решат отделиться от Индии и создать собственное государство (этого не случится, но предположим), они будут рассматривать свою историю до этого как оккупацию? Очень сильно сомневаюсь.
Такой же пример с валлийцами.
Каталония даже вроде как стремится отделиться от Испании. Её модно/нужно считать оккупированной страной?
Мог бы привести ещё кучу примеров, но, думаю, достаточно.
Додано: Пон 30 бер, 2026 00:53
ЛАД
Які взагалі критерії «окупації» на вашу думку?
Я крім «суспільного сприйняття більшістю» не можу і придумати.
Прибалти в своїх підручниках прописали що радянська епоха була «окупацією». Очевидно для більшості корінних це прийнятно. Росіянам, які понаїхали за роки «під рФ» звісно неприємно.
Додано: Пон 30 бер, 2026 01:02
Вот поэтому я и просил ваше личное мнение, а не перечисление вопросов, которые может поставить РФ для заключения мира.
Вы в очередной раз подтверждаете, что вы за продолжение войны до краха РФ. Экономического, политического, развала и т.д. Варианты на выбор.
Другого выхода вы просто не видите.
В принципе все ваши варианты возможны.
Но вы знаете. в советские времена был такой анекдот или шутка:
- В принципе у нас всё есть.
- Да? А где этот принцип?
Очень похоже.
А вообще, я вам искренне завидую. Без шуток.
В детстве я верил в Дела Мороза, позже в то, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Во "вторую Францию" я уже не верил.
А вам удалось сохранить детскую веру и наивность. Хотя, как понимаю, вам уже идёт 5-й десяток. Завидую.
Додано: Пон 30 бер, 2026 01:40
Это сложный вопрос.
Так сходу даже не отвечу.
Сегодня, во время существования национальных государств и сформированных наций это проще и понятнее. До этого оккупация, по-моему, совершенно абстрактное понятие.
Пример из Африки. Представим себе, что тутси завоевали независимость и создали своё государство. Кого они должны считать оккупантами до образования государства?
Какая оккупация в Европе в средние века?
Были всякие княжества, герцогства и пр. Какой-то герцог посильнее победил соседа и заставил его принять вассалитет. Ну и ладно. Но оккупацией это точно не было.
Поэтому явно неудачный пример с финнами.
Были там до шведского владычества относительно отсталые племена - финны , тавасты и карелы. Никакого государства там не было. Шведы покорили эти племена и включили их в своё государство. Дальнейшее развитие происходит по-разному (не знаю, от чего это зависит). Бывает ассимиляция, бывает сближение и образование единой нации, а бывает, что в результате развития народы сильнее расходятся. С финнами случился последний вариант. И уже через 200 лет они получают статус равноправной шведской провинции. В Россию они вошли уже более-менее сформированной нацией и существовали как Великое княжество. Не могу ручаться, но сомневаюсь, что они оценивают то время как оккупацию. Хотя независимыми они не были и признавали русского царя своим государем.
|