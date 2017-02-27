budivelnik написав:В якій Україні потрібно 300 000 місць у ВУЗАХ при 300 000 народжуваність в рік?
А в какой Украине они есть? Про прошлую осень писали: - 429к потенциально возможных (т.е. стульев в аудиториях) - 200к абитуриентов - 73.5к выделенных бюджетных мест (и из них на непопулярных специальностях не все заняты. Поэтому фактически их ещё меньше).
Откуда 300к? О чём это число вообще? О стульях? Так они на расходы госбюджета не влияют. Откуда 300к про рождаемость? В 2025 поступали рождённые примерно в 2008. Это 514к. Получается, что и половина до даже самого подзаборного ВУЗа не дошла.
budivelnik написав:В якій Україні потрібно 300 000 місць у ВУЗАХ при 300 000 народжуваність в рік?
А в какой Украине они есть? Про прошлую осень писали: - 429к потенциально возможных (т.е. стульев в аудиториях) - 200к абитуриентов - 73.5к выделенных бюджетных мест (и из них на непопулярных специальностях не все заняты. Поэтому фактически их ещё меньше).
Откуда 300к? О чём это число вообще? О стульях? Так они на расходы госбюджета не влияют.
Ще раз Якщо ЛЮДИНА реально знаходиться на рівні техфахівця(те що колись називалось коледж) але сьогодні вона йде у ВУЗ... бо на контракт беруть ВСІХ. То що отримуємо? а - середній рівень підготовки в групі вуза знаходиться на рівні середньої школи б - знання ролі не грають , платникам все одно 3 поставлять бо за їх рахунок викладачі живуть
І кого ви зможете навчити у ВУЗі при такій постановці питання? Фахівця рівня трієчника середньої школи але з дипломом про вищу освіту.. І як Ви йому доведете, що його мама корову продала даремно і заплатила за його навчання - бо він був би хорошим токарем і ніколи не стане навіть середнім інженером....
Тобто зрозумійте Від того що Ви ОПУСКАЄТЕ середній рівень ОСВІТИ ( в тому числі і вищої) і видаєте всім дипломи -ви цим ще більше погіршуєте майбутнє цього двірника по рівню знань ... але з дипломом.
budivelnik написав:В якій Україні потрібно 300 000 місць у ВУЗАХ при 300 000 народжуваність в рік?
А в какой Украине они есть? Про прошлую осень писали: - 429к потенциально возможных (т.е. стульев в аудиториях) - 200к абитуриентов - 73.5к выделенных бюджетных мест (и из них на непопулярных специальностях не все заняты. Поэтому фактически их ещё меньше).
Откуда 300к? О чём это число вообще? О стульях? Так они на расходы госбюджета не влияют.
Ще раз Якщо ЛЮДИНА реально знаходиться на рівні техфахівця(те що колись називалось коледж) але сьогодні вона йде у ВУЗ... бо на контракт беруть ВСІХ. То що отримуємо? а - середній рівень підготовки в групі вуза знаходиться на рівні середньої школи б - знання ролі не грають , платникам все одно 3 поставлять бо за їх рахунок викладачі живуть
І кого ви зможете навчити у ВУЗі при такій постановці питання? Фахівця рівня трієчника середньої школи але з дипломом про вищу освіту.. І як Ви йому доведете, що його мама корову продала даремно і заплатила за його навчання - бо він був би хорошим токарем і ніколи не стане навіть середнім інженером....
Тобто зрозумійте Від того що Ви ОПУСКАЄТЕ середній рівень ОСВІТИ ( в тому числі і вищої) і видаєте всім дипломи -ви цим ще більше погіршуєте майбутнє цього двірника по рівню знань ... але з дипломом.
Мляя, Будівельнику, ну хоч в освіту не лізьте. А то як отой слон в посудній лавці або "заставь дурока богу молится он и лоб разобьет".
Ви як той "Ленін" - все зламати і расфігачить, бо "я художнік, я так віжу"...
Людство цілу світову війну пройшло, щоб зробити освіту ПРИМУСОВОЮ для всіх, бо промислова революція почала вимагати мізків більше ніж мʼязів негрів...
А тут пан Будівельник, "евріку" відкрив - освіта гімно і давайте її закриємо бо не вистачає слюсарів та... будівельників
Середній рівень освіти визначає інтелектуальний потенціал нації. В Україні один з найвищих показників по кількості людей з вищою освітою... І слава богу! Може вона (вища освіта) не найкраща в світі, ніхто не сперечається, але вона точно не найгірша в світі і дасть фору багатьом... І точно краща за "серердню" в світі.
А технікумів для слюсарів та будівельників у нас майже немає, бо ми вже давно проє...ли національну індустріалізацію і просто нема потреби в такій кількості робочих спеціальностей... бо заводів нема. Але маємо, що маємо.
P.S.: Ви хоч самі зрозуміли, що сказали - "Від того що Ви ОПУСКАЄТЕ середній рівень ОСВІТИ ( в тому числі і вищої) і видаєте всім дипломи -ви цим ще більше погіршуєте майбутнє цього двірника по рівню знань ..."
Як отримана освіта (будь-яка) може погіршити майбутнє двірника ? Да ще й по рівню знань... Тобто, за вашою логікою, двірник без освіти та без диплому має кращий рівень знань і майбутнє ніж такий самий двірник з освітою ?
P.S.S: Я звісно вибачаюсь, що увірвався у цю жваву діскусію та ще й у такій грубій (по відношенню до пана Будівельника) формі. Але пан Будіввельник людина впевнена в собі і цілеспрямована і якщо відповідати йому тактовно і інтелектуально завуальовано, то він буде сперичатись аж до скінчання часів... А це все ж таки гілка про валютю і я був би вдячний всім учасникам (включаючи пана Будівельника) якщо б усі повернулись до відповідної теми.
Пане Будівельнику не ображайтесь, але хтось мав вас зупинити