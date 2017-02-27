Додано: Вів 31 бер, 2026 11:15

budivelnik написав: moveton написав: budivelnik написав: В якій Україні потрібно 300 000 місць у ВУЗАХ при 300 000 народжуваність в рік? В якій Україні потрібно 300 000 місць у ВУЗАХ при 300 000 народжуваність в рік?

А в какой Украине они есть? Про прошлую осень писали :

- 429к потенциально возможных (т.е. стульев в аудиториях)

- 200к абитуриентов

- 73.5к выделенных бюджетных мест (и из них на непопулярных специальностях не все заняты. Поэтому фактически их ещё меньше).



Якщо ЛЮДИНА реально знаходиться на рівні техфахівця(те що колись називалось коледж) але сьогодні вона йде у ВУЗ... бо на контракт беруть ВСІХ.

То що отримуємо?

а - середній рівень підготовки в групі вуза знаходиться на рівні середньої школи

б - знання ролі не грають , платникам все одно 3 поставлять бо за їх рахунок викладачі живуть



І кого ви зможете навчити у ВУЗі при такій постановці питання?

Фахівця рівня трієчника середньої школи але з дипломом про вищу освіту..

І як Ви йому доведете, що його мама корову продала даремно і заплатила за його навчання - бо він був би хорошим токарем і ніколи не стане навіть середнім інженером....



Тобто зрозумійте

Мляя, Будівельнику, ну хоч в освіту не лізьте. А то як отой слон в посудній лавці або "заставь дурока богу молится он и лоб разобьет".Ви як той "Ленін" - все зламати і расфігачить, бо "я художнік, я так віжу"...Людство цілу світову війну пройшло, щоб зробити освіту ПРИМУСОВОЮ для всіх, бо промислова революція почала вимагати мізків більше ніж мʼязів негрів...А тут пан Будівельник, "евріку" відкрив - освіта гімно і давайте її закриємо бо не вистачає слюсарів та... будівельниківСередній рівень освіти визначає інтелектуальний потенціал нації. В Україні один з найвищих показників по кількості людей з вищою освітою... І слава богу!Може вона (вища освіта) не найкраща в світі, ніхто не сперечається, але вона точно не найгірша в світі і дасть фору багатьом... І точно краща за "серердню" в світі.А технікумів для слюсарів та будівельників у нас майже немає, бо ми вже давно проє...ли національну індустріалізацію і просто нема потреби в такій кількості робочих спеціальностей... бо заводів нема. Але маємо, що маємо.P.S.: Ви хоч самі зрозуміли, що сказали - "Від того що Ви ОПУСКАЄТЕ середній рівень ОСВІТИ ( в тому числі і вищої) і видаєте всім дипломи -ви цим ще більше погіршуєте майбутнє цього двірника по рівню знань ..."Як отримана освіта (будь-яка) може погіршити майбутнє двірника ? Да ще й по рівню знань... Тобто, за вашою логікою, двірник без освіти та без диплому має кращий рівень знань і майбутнє ніж такий самий двірник з освітою ?P.S.S: Я звісно вибачаюсь, що увірвався у цю жваву діскусію та ще й у такій грубій (по відношенню до пана Будівельника) формі. Але пан Будіввельник людина впевнена в собі і цілеспрямована і якщо відповідати йому тактовно і інтелектуально завуальовано, то він буде сперичатись аж до скінчання часів...А це все ж таки гілка про валютю і я був би вдячний всім учасникам (включаючи пана Будівельника) якщо б усі повернулись до відповідної теми.Пане Будівельнику не ображайтесь, але хтось мав вас зупинити