budivelnik написав:В якій Україні потрібно 300 000 місць у ВУЗАХ при 300 000 народжуваність в рік?
А в какой Украине они есть? Про прошлую осень писали: - 429к потенциально возможных (т.е. стульев в аудиториях) - 200к абитуриентов - 73.5к выделенных бюджетных мест (и из них на непопулярных специальностях не все заняты. Поэтому фактически их ещё меньше).
Откуда 300к? О чём это число вообще? О стульях? Так они на расходы госбюджета не влияют. Откуда 300к про рождаемость? В 2025 поступали рождённые примерно в 2008. Это 514к. Получается, что и половина до даже самого подзаборного ВУЗа не дошла.
Ще раз Якщо ЛЮДИНА реально знаходиться на рівні техфахівця(те що колись називалось коледж) але сьогодні вона йде у ВУЗ... бо на контракт беруть ВСІХ. То що отримуємо? а - середній рівень підготовки в групі вуза знаходиться на рівні середньої школи б - знання ролі не грають , платникам все одно 3 поставлять бо за їх рахунок викладачі живуть
І кого ви зможете навчити у ВУЗі при такій постановці питання? Фахівця рівня трієчника середньої школи але з дипломом про вищу освіту.. І як Ви йому доведете, що його мама корову продала даремно і заплатила за його навчання - бо він був би хорошим токарем і ніколи не стане навіть середнім інженером....
Тобто зрозумійте Від того що Ви ОПУСКАЄТЕ середній рівень ОСВІТИ ( в тому числі і вищої) і видаєте всім дипломи -ви цим ще більше погіршуєте майбутнє цього двірника по рівню знань ... але з дипломом.
Мляя, Будівельнику, ну хоч в освіту не лізьте. А то як отой слон в посудній лавці або "заставь дурока богу молится он и лоб разобьет".
Ви як той "Ленін" - все зламати і расфігачить, бо "я художнік, я так віжу"...
Людство цілу світову війну пройшло, щоб зробити освіту ПРИМУСОВОЮ для всіх, бо промислова революція почала вимагати мізків більше ніж мʼязів негрів...
А тут пан Будівельник, "евріку" відкрив - освіта гімно і давайте її закриємо бо не вистачає слюсарів та... будівельників
Середній рівень освіти визначає інтелектуальний потенціал нації. В Україні один з найвищих показників по кількості людей з вищою освітою... І слава богу! Може вона (вища освіта) не найкраща в світі, ніхто не сперечається, але вона точно не найгірша в світі і дасть фору багатьом... І точно краща за "серердню" в світі.
А технікумів для слюсарів та будівельників у нас майже немає, бо ми вже давно проє...ли національну індустріалізацію і просто нема потреби в такій кількості робочих спеціальностей... бо заводів нема. Але маємо, що маємо.
P.S.: Ви хоч самі зрозуміли, що сказали - "Від того що Ви ОПУСКАЄТЕ середній рівень ОСВІТИ ( в тому числі і вищої) і видаєте всім дипломи -ви цим ще більше погіршуєте майбутнє цього двірника по рівню знань ..."
Як отримана освіта (будь-яка) може погіршити майбутнє двірника ? Да ще й по рівню знань... Тобто, за вашою логікою, двірник без освіти та без диплому має кращий рівень знань і майбутнє ніж такий самий двірник з освітою ?
P.S.S: Я звісно вибачаюсь, що увірвався у цю жваву діскусію та ще й у такій грубій (по відношенню до пана Будівельника) формі. Але пан Будіввельник людина впевнена в собі і цілеспрямована і якщо відповідати йому тактовно і інтелектуально завуальовано, то він буде сперичатись аж до скінчання часів... А це все ж таки гілка про валютю і я був би вдячний всім учасникам (включаючи пана Будівельника) якщо б усі повернулись до відповідної теми.
Пане Будівельнику не ображайтесь, але хтось мав вас зупинити
Доречі, пане Orest казав, що йому цікава думка інших стосовно його аналітики. А ще дехто казав, що цікава тема нафти та газу, США та Китаю ну іт.д.
Так от, кому цікаво приводжу один з текстів Алексея Капытько (на ФБ сможете найти) на эту тему.
18 марта, Алексей Капытько США с Израилем убедительно побеждают / унизительно проигрывают в Иране. Обстоятельные комментарии в обозначенном диапазоне появляются каждые 10 минут или даже чаще. Причём с каждым днём нагляднее, что оценка строится на эмоциональном отношении к Трампу, а не на какой-то сетке критериев. Глянем через лобовую - военно-политически-нефтяную - призму и восстановим правильные имена. 1. Любая война содержит подчинённый военный и главенствующий политический компонент. Соответственно – есть военные (вопросы армии, обороны и т.д.) и есть политические (вопросы власти) цели. В военном плане всё более-менее понятно. Осуществить стратегическое разоружение Ирана. «Демилитаризацию». Разгромить его ракетную программу, подорвать возможность производить серьёзное оружие, уничтожить на какое-то время или максимально затормозить программу обогащения урана. А также зачистить иранских прокси, которые создают проблемы безопасности. Всё это более чем полностью соответствует интересам Израиля. Для Израиля перечисленное – самодостаточная цель. Военное в один клик трансформируется в политическое. Т.к., война с Ираном для Израиля – «экзистенциальная», буквально вопрос выживания. Поэтому: Израиль сейчас ведёт бесконечно успешную войну с выходом на достойный политический результат. Выглядит так (только выглядит), что Израиль подписал в эту кампанию сильного союзника и методично разрушает военный потенциал Ирана. Наведёт больше порядка по своему периметру, и можно фиксировать прибыль текущего этапа. Косвенный ущерб в виде нападений на еврейские объекты в условной Голландии и Бельгии только наигрывает Нетаньяху. Т.е., вот уже прямо сейчас Израиль безусловно выиграл. Каждый день он собирает дополнительные бонусы. И термин «война Израиля с Ираном» полностью отвечает происходящему. Неясно только одно - а где тут США? 2. США провели блестящую военную операцию летом 2025 года. Тогда всё было органично: показали запредельное военное доминирование и способность действовать практически в любой точке мира в одиночку. Зачем снова ломиться в Иран? Каковы цели? Эти вопросы звучат, в первую очередь, в самих Соединённых Штатах. Успех Израиля выглядит просто вызывающе, поэтому его стали реже упоминать в лояльных к администрации Трампа медиа. Ибо позиция Вашингтона в контексте публично звучащих лозунгов смотрится не так хорошо. Были ли у США аж прям такие военные цели в Иране, чтобы вести флот через полмира, перебрасывать авиацию и масштабно бомбить? Иран что, экзистенциально угрожал Америке? Вопрос дискуссионный даже в американской военной среде. Для наглядности: «война США и Ираном» на уровне термина – это примерно как «война России с Волчанском». Россия одержала безоговорочную военную победу над Волчанском. Город стёрт с лица земли, многие жители погибли, остальные ищут пристанище, где могут. Если смотреть в конкретную точку - это триумф российской военной машины. Но в России горят стратегические военные заводы и нефтяная инфраструктура, Шойгу жалуется на угрозу Уралу – как это соотнести с победой над Волчанском? Термин «война России с Волчанском» не раскрывает ситуацию и создаёт негодный объект. Точно так же, как и «война США с Ираном». Обобщающая конструкция «война США и Израиля с Ираном» только провоцирует на крамольные мысли о несоответствиях. 4. Текущая активность Вашингтона лишь в какой-то малой доле касается военных целей в Иране. (Не)Успех США находится вне Ирана и вне сугубо военной плоскости. Это прекрасно осознают европейские лидеры, хотя и не могут озвучить вслух. Например, Мерц говорит: мы хотим услышать от США, каковы их военные (!!!) цели в Иране, чтобы понять, где рамки урегулирования. Вы собирались утопить иранский флот? Он на дне. Уничтожить ракеты? Заявлено, что остались считанные проценты, а возможность производства утрачена. Это значит: ещё пару дней, и конец боевых действий? Ведь так? Тогда зачем вам помощь НАТО или отдельных стран – от Японии до Франции? Поймать в Ормузском проливе две мины, если их теоретически вбросит Иран? А США сами не справятся? Что может ответить Трамп в военной плоскости? По сути, только одно: уран, надо его забрать. Но без урана аятоллам точно конец, только из-за бомбёжек они его не отдадут. И немецкий корвет с французским тральщиком тут не помогут. Нужна какая-то эскалация, чтобы создать дополнительные мотивы. А это можно сделать только с помощью того или иного формата наземной операции. Что крайне непопулярно НИГДЕ. Потенциально возникает диспозиция: немецкие корабли приходят ловить пару мин, начинается эскалация (которой европейцы не управляют) или какая-то подлая иранская ракета попадает в американский объект, жертвы… И всё. Уйти уже нельзя. Поэтому европейцы и стараются проявить: а что, собственно, происходит? Для чего на самом деле мы там нужны? Ответы на поверхности. Просто они звучат неполиткорректно и слегка унизительно для Европы. 5. Если заменить ложное название «война США с Ираном» на правильное «война США с Китаем в Персидском заливе», тогда всё становится на свои места. Слово «Иран» - вредоносная маскировка. Упоминание США и Ирана в одном предложении уводит от сути. Попробуйте вместо «Ирана» использовать «Персидский залив». Сразу проясняется, что никакой Израиль никуда США не заманивал. У них разная мотивация и разные уровни войны, хотя действуют они сообща. И появляются объективные критерии для оценки мотивации и успеха США. К этому подводят не лозунги, а цифры. 6. Согласно усреднённым данным из разных источников, Китай потребляет в год около 765 млн тонн нефти. Точной цифры не будет, ибо много разного мухлежа. Но порядок - такой. Тенденция: транспорт начинает потреблять меньше, нефтехимия – больше. Около 25-28% потребляемой нефти (215-220 млн тонн) Китай добывает сам. Динамика китайской добычи небольшая, рост косметический. Порядка 72-75% нефти Китай импортирует. Цифры могут отличаться год от года с учётом показателей внутреннего потребления. Но вывод наглядный: ¾ потребляемой нефти или порядка 570 млн тонн Китай импортирует. Это много, большая зависимость. Ввиду чего есть две плоскости влияния на Китай посредством нефти: • Через игру ценами; • Через контроль над объёмами. Структура китайского импорта нефти выглядит так. Главный поставщик – Россия: ~105-110 млн тонн, или порядка 19-20% импорта (~14% потребления). Объём в 2025 г. вырос. На втором месте … Саудовская Аравия: порядка 82 млн тонн (~15% импорта или ~11% потребления). Объём чуть снизился. Порядка 60-65 млн тонн (~12% импорта и ~8,5% потребления) стабильно поставляет Ирак. Дальше начинается непрозрачная магия. Ибо, согласно открытым данным, порядка 150-155 млн тонн суммарно поставляют Иран, «Малайзия» и Венесуэла. Малайзия что-то добывает сама, но также работает в качестве крупнейшего хаба для перевалки подсанкционной и различной «серой» нефти. Суммарно эти три позиции обеспечивают около 20% нефтяного потребления Китая. Доля Ирана где-то между саудитами и Ираком. Из крупных поставщиков ещё Бразилия, Оман, ОАЭ и Кувейт. Если немного иначе структурировать, то получается: • Нефть Персидского залива (без Ирана) – порядка 45-50% китайского импорта. • Нефть подсанкционных стран (Россия, Иран, Венесуэла) – порядка 35%. 7. Возникает две логики. Первая. Подсанкционную нефть Китай покупает с большим дисконтом. Надо сделать, чтоб покупал дороже, забрать у Китая экономически необусловленную премию. Т.е., вывести указанные страны из-под санкций. Что означает – сменить там политические режимы или найти формулу сделок с дьяволами. Выход легальной нефти на рынок может повысить для Китая и снизить для всех. И кто выиграет – надо считать. Вторая. Физически взять под контроль источники нефтяного импорта в Китай. Что уже в целом проделано с Венесуэлой. Но даже полное выбивание Венесуэлы и Ирана затронет лишь порядка 15% потребления Китая. Это скажется на ценах (для всех). Однако данный объём может быть компенсирован на рынке. ОПЕК+ радостно подхватит выпавшее знамя. Что-то компенсируют сразу нефтепродуктами. Т.е., Пекину добавится хлопот, что-то он потеряет. Но это абсолютно не гарантирует постановку КНР в подчинённую позицию и продавливание его по каким-то принципиальным моментам. Плюс косвенный ущерб может нивелировать все плюсы. Поэтому «Ирана» в данном контексте – недостаточно. Даже если заткнуть тушками аятолл все скважины. А вот «Персидский залив» (куда входит и Иран) – это 55+% от китайского импорта и под 40% потребления. Под 300 млн тонн нефти. Если хаотизировать весь Персидский залив, эффект будет нетривиальный. Трампу по большому счёту всё равно – Китай не получит всю иранскую, либо половину иранской и половину саудовской нефти с довесками Ирака и ОАЭ. Но знаете, в чём парадокс? Доля поставок нефти из Залива в импорте ЕС заметно снизилась. Ядро поставщиков – Норвегия, США и Казахстан. ЕС сменил зависимость от России и шейхов привязкой к Вашингтону и Астане. Основные поставщики из Залива в ЕС – это Саудовская Аравия и Ирак. Если смотреть на долю, то их поставки примерно соответствуют доле Ирана в импорте Китая. И часть потока вообще может пройти через нефтепровод к Красному морю. Это не смертельный объём, чтобы даже думать о со-участии в войне. Для Европы сейчас страшнее, если Трамп их начнёт запугивать перебоями нефти из США под предлогом обеспечения внутреннего рынка. Т.е., если против Китая основное оружие – это объёмы, то против ЕС – общемировые цены. А чтобы качнуть цены нужна… неопределённость. Что мы, собственно, и наблюдаем. 8. Европа не мотивирована что-то физически контролировать в Ормузском проливе из-за небольшого объёма потребления тамошней нефти. Но посыл Трампа – в другом: хотите определённости – тащите сюда свои корабли. Ужас этого предложения в том, что определённость нужно будет поддерживать ВСЕГДА. Европейские корабли и сопутствующие контингенты должны будут обосноваться в Персидском заливе на постоянной основе. Это калька с подхода к Украине: война в Европе – вот пусть Европа помогает. Итого: политическая задача Трампа в этой войне – форматирование потоков ВСЕЙ нефти из Персидского залива в невыгодную для Китая сторону. Задача со звёздочкой – одновременно наклонить ЕС и создать почву для конфронтации Европы с Китаем. Трамп пытается загнать ЕС на растяжку – вы или с Америкой, или с Пекином, выбирайте. Европейские лидеры понимают это более чем прекрасно. Поэтому будут отмахиваться топором. Пока Израиль истребляет всех, до кого может дотянуться, США, Китай, Иран и ЕС заходят в позицию стратегического терпения. Один из главных фронтов – кто лучше совладает с ценовыми шоками. А уже по итогам какого-то устаканивания можно проводить саммит Трамп – Си. Поэтому отчёты об успешных бомбометаниях, равно как и об атаках Ирана по Дубаю – это всё прекрасно. Но измеряться всё будет в долях контроля над общим потоком из Залива. И в балансе цен. 9. В этой связи возможная операция по захвату иранской нефтяной инфраструктуры является обоюдоострой. Контроль США – больше определённости, больше ответственности. Поэтому какое-то время может работать логика «захотим – разбомбим, захотим – оставим так»… Естественно – нефть, как и газ, не самодостаточные причины. Но рассматривание через отраслевые призмы проявляет группы по интересам, которые поддерживают разные сценарии.