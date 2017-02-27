Додано: Вів 16 чер, 2026 20:36

moveton написав: И в этом тоже типичная Украина И в этом тоже типичная Украина

А може давайте такЯкщо я ТИПОВА Україна в чисельності 10 млн осіб і ми поставлені в рамки в яких несемо БІЛЬШЕ податкове навантаження ніж 1 млн єдиноподатників, при чому як правило ці єдиноподатники є людьми з ВИщою Освітою і вишими можливостями в заробітку ніж прості наймані працівники...І от коли ці Єдиноподатники ( читай ЕКОНОМІЧНА ЕЛІТА )- заявляють що ВОНИ проти навантаження яке несе ВСЯ Україна...Тоді виникає питанняДля кого і щоБудуємо?Якщо Ви розумніші від тих хто живе на зарплату... то може хоча б потрудитесь платити податки з зарплати по правилам які платять найбідніші...А вже потім приходьте до влади і ОПУСКАЙТЕ оподаткування для бідних і піднімайте для Багатих.При цьомуВ порівнянні з Бідними - саме Ви сьогодні БАГАТІ. але чомусь в штики підняття податків для себе.Будь в мене влада я б зробив просто.Перше - спростив підтвердження прихідних документів до рівня ПЛАТІЖКИ якою ця поставка буде оплачена ( тобто мої витрати -це автоматично чиїсь доходи) ,таким чином якщо з робочого рахунку на інший робочий рахунок перечислена якась сума то для податкової цього має бути достатньоДруге - створив два типи рахунківа - робочий - розрахунки між цими рахунками не підлягають оподаткуваннюб - персональний для кожного планика ( все просто , номер рахунку це код банку в якому відкритиі+індивідуальний податковий номер)і всі перечислення з робочих на індивідуальний -тільки після сплати 40%....обовязок це зробити лежить на банку який буде проводити переказТретє - перерахунок з індивідуального на робочий - безкоштовно, між індивідуальними в межах сімї безкоштовно , перших 10 000/рік - безкоштовно ,10001-20000 рік-5% і так далі, більше 100 000 рік - 40%Будь які прибутки по депозитам/акціям і так далі - те саме - 40%...податковим агентом так само як зараз -той хто виплачує прибуток( в нашому випадку банк)Все, нікому нічого не треба пояснювати і тримати штат бухгалтерів чи податківців...Відшліфувати залишиться тільки перерахунки між індивідуальними рахунками.