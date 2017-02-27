Додано: Чет 18 чер, 2026 20:30

moveton

Є така штука - називається логіка

Отже будемо оперувати нею , створюючи логічний ланцюжок подій.

1 Зарплата - це праця

Податок на зарплату... це податок на працю який дорівнює в стандартній трактовці

ЄСВ 22% + ПДФО 18% + Військовий 5%...

я особисто з цією трактовкою не згоден і тому відстоюю що ПДВ це також податок на зарплату.

2 Тільки за зарплату живуть як правило НАЙБІДНІШІ

3 Податки як правило збирають на користь НАЙБІДНІШИХ ( в крайньому випадку саме під таким прикриттям, тобто це називається боротьба за справедливість де найбагатші повинні ділитись з найбіднішими)

4 Багаті як правило живуть за дохід з КАПІТАЛУ..

І от тут починається

прибуток по ОВДП - не оподатковується

прибуток по депозитам(акціям) - оподатковується 18+5 ( є там щось про дивіденти де 9+1,5)

тобто ДОХІД за який живуть БАГАТІ оподатковується в 2-3 рази нижче ніж оподатковується ДОХІД на працю.

Таким чином

а - Забираючи багато у бідних - ми тормозимо ЇХ РОЗВИТОК і вбиваємо їх мотивацію працювати , бо чим більше ми у них забираємо тим більше повертаємо у вигляді субсидій від Держави.

А на субсидії - бідний впливу не має.

б - даючи пільгове оподаткування на капітал (пасивний) ми робимо дві поганих речі.

Активне використання капіталу у нас мінімум пдв+прибутковий=мінімум 38%

Пасивне використання капіталу у нас 5-( здача в оренду житла)-19 депозити/акції

З одночасним погіршенням стану бідних в яких забираємо більше ніж в багатих... тобто зменшуємо ймовірність того що якась частина бідних з допомогою праці зможе накопичити свій власний капітал....



Таким чином постійно барахтаємось десь в середині економічного розвитку світу..

Якби й не мрем з голоду як в Африці, але й не можемо створити більш-менш рівне суспільство як в Швеції...



І якщо цей логічний ланцюжок не усвідомлять ті хто хочуть отримати капітал звідкись а потім нічого не робити і жити за прибутки від капіталу

То так як в органи влади потрапляють БАГАТІ - вони й далі будуть думати як обмежити можливолсті бідних тільки для того щоб не обмежувати себе.



ПС

може спочатку уточніть в ШІ розмір податку на корпоративні інвестиції... бо він з вами не згоден

одаток на корпоративні інвестиції в Україні залежить від того, який статус має інвестор.

Для юридичних осіб інвестиційний прибуток оподатковується за базовою ставкою податку на прибуток — 18%.

Для фізичних осіб (наприклад, при торгівлі акціями чи корпоративними правами) діє ставка ПДФО 18% та 5% військового збору, а також передбачені окремі правила для дивідендів.

Детальні ставки та умови залежать від типу інвестицій:

Цінні папери та корпоративні права (фізичні особи): Податок (18% ПДФО + 5% військового збору) сплачується не від усієї суми продажу, а лише від чистого інвестиційного прибутку (позитивна різниця між доходом від продажу та витратами на придбання).

Дивіденди (для фізичних осіб):Від українських компаній-платників податку на прибуток: 5% ПДФО + 1,5% військового збору.

Від компаній на спрощеній системі (ФОП або єдиний податок 3-ї групи): 9% ПДФО + 1,5% військового збору.

Дивіденди (для юридичних осіб): Зазвичай не оподатковуються (або оподатковуються за ставкою 0%), якщо виплачуються іншою українською юридичною особою.





Щось я не бачу тут 43+% в жодному з варіантів, а 43+% це мінімальна ставка оподаткування ПРАЦІ



ППС

тепер про крадіжку в Держави...

Держава це набір букв у вашій голові.

Податки які сплачуються-передаються тим хто потребує..



Якщо ВИ не платите податки - значить Ви їх крадете в ТИХ хто ПЛАТИТЬ

а не в Держави яка ні не платить нікому ні не передає дарує комусь