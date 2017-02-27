на міжбанку знизився євро. гадаю значно вище 45 дол поки пускати не будуть...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2026 11:22
Додано: Чет 18 чер, 2026 17:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не понял связь между ОВГЗ и дворником. В огороде бузина... Но я ж говорю - МОЖНО и даже нужно. А то тот же дворник сейчас часть своей зарплаты на старость откладывает в ОВГЗ, только частично типа прибылью с них компенсируя инфляцию, а 23% с этой прибыли не платит. Не хорошо.
А меня читать? Я специально подчеркнул, что сейчас с ОВГЗ налогов нет. Поэтому, пока оно так, такие рантье сразу в люди второго сорта попадут. Может туды им и дорога. Но ацент был не на этом, а на том, что западные улучшатели демократии додумывались у недостаточно полезных членов общества только избирательные права отбирать. А тут можно сказать, что в концлагерь сажать предлагается. Верной дорогой идёте, товарищ. Органично в стране, где четверть населения в 2022 году в концлагерь посадили и уже пятый год выпускать не собираются. Посадили, правда, типа, идейно: несколько попыток принять закон о том, чтобы из него выпускать хороших налогоплательщиков, благополучно провалились под соусом, что все должны быть равны вне зависимости от приносимого в бюджет. Правда, при этом скромно умолчали, что депутаты и прочие крупные госчиновники равнее. По логике это работает и в обратную сторону: самый тунеядец должен иметь столько же прав, сколько и крупный налогоплательщик. Так что, если так реформировать, нужно будет убедить законодателей от этой идеи равенства отказаться
Додано: Чет 18 чер, 2026 17:17
moveton
Давай без емоційної істерії .
1 Ти погоджуєшся що податок на прибуток генерований капіталом повинен бути як мінімум таким самим як і податок на працю?
2 Ти погоджуєшся що ті хто знаходиться в працездатному віці і не є інвалідом - якщо не сплачує податки з доходів які отримає - є сволотою яка краде в своїх ?
Простих дві відповіді , без накидування лайна на вентилятор.
Додано: Чет 18 чер, 2026 18:08
Никаких эмоций Просто немного разворачивал не свою мысль, чтобы её красота стала понятней.
Прямо в такой формулировке - нет, не обязан. Может быть в любом соотношении. Не вижу почему они вообще должны быть связаны. И термины определять надо. Вот сейчас "податок на прибуток генерований капіталом" - это даже грубо три варианта: физику на инвестприбыль/депозиты, физику на дивиденды, юрику. В первом случае для корпоративных инвестиций у нас налог ровно такой же, как на зарплату: те же 23% НДФЛ+ВС. ЕСВ - это отдельная тема. Это, типа, взнос в личную пенсию (он даже ПФ сейчас администрируется) и по-хорошему должен быть полностью добровольным. Любители точки зрения, что доход на капитал должен быть не меньше, должны быть довольны.
Я тут не согласен даже с тем, что нужно выделять инвалидов Уж равенство, так равенство. Пусть и с пособия/пенсии платит одинаковую ставку (замечу, что даже в одиозной
Додано: Чет 18 чер, 2026 20:30
moveton
Є така штука - називається логіка
Отже будемо оперувати нею , створюючи логічний ланцюжок подій.
1 Зарплата - це праця
Податок на зарплату... це податок на працю який дорівнює в стандартній трактовці
ЄСВ 22% + ПДФО 18% + Військовий 5%...
я особисто з цією трактовкою не згоден і тому відстоюю що ПДВ це також податок на зарплату.
2 Тільки за зарплату живуть як правило НАЙБІДНІШІ
3 Податки як правило збирають на користь НАЙБІДНІШИХ ( в крайньому випадку саме під таким прикриттям, тобто це називається боротьба за справедливість де найбагатші повинні ділитись з найбіднішими)
4 Багаті як правило живуть за дохід з КАПІТАЛУ..
І от тут починається
прибуток по ОВДП - не оподатковується
прибуток по депозитам(акціям) - оподатковується 18+5 ( є там щось про дивіденти де 9+1,5)
тобто ДОХІД за який живуть БАГАТІ оподатковується в 2-3 рази нижче ніж оподатковується ДОХІД на працю.
Таким чином
а - Забираючи багато у бідних - ми тормозимо ЇХ РОЗВИТОК і вбиваємо їх мотивацію працювати , бо чим більше ми у них забираємо тим більше повертаємо у вигляді субсидій від Держави.
А на субсидії - бідний впливу не має.
б - даючи пільгове оподаткування на капітал (пасивний) ми робимо дві поганих речі.
Активне використання капіталу у нас мінімум пдв+прибутковий=мінімум 38%
Пасивне використання капіталу у нас 5-( здача в оренду житла)-19 депозити/акції
З одночасним погіршенням стану бідних в яких забираємо більше ніж в багатих... тобто зменшуємо ймовірність того що якась частина бідних з допомогою праці зможе накопичити свій власний капітал....
Таким чином постійно барахтаємось десь в середині економічного розвитку світу..
Якби й не мрем з голоду як в Африці, але й не можемо створити більш-менш рівне суспільство як в Швеції...
І якщо цей логічний ланцюжок не усвідомлять ті хто хочуть отримати капітал звідкись а потім нічого не робити і жити за прибутки від капіталу
То так як в органи влади потрапляють БАГАТІ - вони й далі будуть думати як обмежити можливолсті бідних тільки для того щоб не обмежувати себе.
ПС
може спочатку уточніть в ШІ розмір податку на корпоративні інвестиції... бо він з вами не згоден
одаток на корпоративні інвестиції в Україні залежить від того, який статус має інвестор.
Для юридичних осіб інвестиційний прибуток оподатковується за базовою ставкою податку на прибуток — 18%.
Для фізичних осіб (наприклад, при торгівлі акціями чи корпоративними правами) діє ставка ПДФО 18% та 5% військового збору, а також передбачені окремі правила для дивідендів.
Детальні ставки та умови залежать від типу інвестицій:
Цінні папери та корпоративні права (фізичні особи): Податок (18% ПДФО + 5% військового збору) сплачується не від усієї суми продажу, а лише від чистого інвестиційного прибутку (позитивна різниця між доходом від продажу та витратами на придбання).
Дивіденди (для фізичних осіб):Від українських компаній-платників податку на прибуток: 5% ПДФО + 1,5% військового збору.
Від компаній на спрощеній системі (ФОП або єдиний податок 3-ї групи): 9% ПДФО + 1,5% військового збору.
Дивіденди (для юридичних осіб): Зазвичай не оподатковуються (або оподатковуються за ставкою 0%), якщо виплачуються іншою українською юридичною особою.
Щось я не бачу тут 43+% в жодному з варіантів, а 43+% це мінімальна ставка оподаткування ПРАЦІ
ППС
тепер про крадіжку в Держави...
Держава це набір букв у вашій голові.
Податки які сплачуються-передаються тим хто потребує..
Якщо ВИ не платите податки - значить Ви їх крадете в ТИХ хто ПЛАТИТЬ
а не в Держави яка ні не платить нікому ні не передає дарує комусь
Додано: Чет 18 чер, 2026 20:43
Додано: Чет 18 чер, 2026 20:48
звісно що ти не розбираєшся. ніколи 100% не буде зайнята вся демографічна піраміда.
і тільки бовдур який геть ні в чому не петрає буде рахувати епатажні цифри так як ти їх порахував. тільки бовдур буде рахувати таки цифри для системи.
чи ти за сталіном заскучав шоб всю піраміду на роботу вигнати? так тим хто скучає за сталіним - тому до сусіда на північ.
Додано: Чет 18 чер, 2026 20:56
Від того що ти назвав мене бовдуром
в твого тата з мамою пенсія не збільшилась..
від того що Статистичне управління України назвало що офіційно працюючих - 12,2 млн , неофіційно зайнятих 3,5 млн ( це ті кого я назтваю шлангами які крадуть в платників податків гроші, а ти називаєш домогосподарками ) і ще 1,5 млн статоргани так і не зрозуміли де ( це шланги в квадраті)
і при цьому в них ще ОФІЦІЙНИХ безробітних було 0,8 млн осіб....
Тому ще раз
емоції-емоціями
а цифри -цифрами
і ти можеш скільки завгодно оправдувати 8 млн (станом на 2021 рік ) ЗЛОДІЇВ - але від того що ти їх оправдав- в твоїх батьків-пенсія не зросла, в твоїх дітей-вчителям недоплатили і швидка недоїхала два рази з пяти , бо тільки 12 млн ОПЛАТИЛИ роботу швидкої а 8 млн не оплатили.
Але є нюанс
Швидка не вибирає хто платив/ хто не платив, тому й виходить що у 40% випадків швидка не приїзжає тим хто за неї ОПЛАВТИВ, бо поїхало до хитровимаханих.
ПС
я ж тобі пояснював
мені все одно 8 там мільйонів чи 6 млн чи 4 млн....
Якщо 4 млн - то крадуть в своїх 25% або 200 000 000 000 рік
Якщо 8 млн - то крадуть в своїх 50% або 400 000 000 000 рік
Сам вибирай яка тобі цифра більше подобається..
Ну і запамятай
якщо не буває 100 % зобовязаних працювати
Точно так само 8 млн не може перетворитись навіть у 5 млн нероб.
Додано: Чет 18 чер, 2026 21:19
Додано: Чет 18 чер, 2026 21:26
А в чому прогрес і похіхікування?
В тому що до ТЕБЕ дійшло що крадуть не тільки Олігархи і чиновники?
Що БАГАТІ наприклад айтішники недоплачують з 200 000 осіб - мінімум 100-150 млрд грн в порівнянні з двірниками?
Що 4-6-8 мільйонів шлангів краде суми які не снились олігархам і айтішникам разом взятим?
Що тебе радує?
Що тобі відкрили очі на те що бідні за свою працю платять вищі податки ніж багаті за свій капітал?
і різниця тут також така що не снилась айтішникам+олігархам+шлангам... ?
І що після цього всього
працівники заявляють -якщо вони думають що нам платять-хай думають що ми працюєм
власники капіталів - виводять капітали за кордон, щоб там їх легалізувати в офшорах як закордонні і вже повернути в Україну як чужі під захистом Лондонського Суду
і всі разом звинувачують всіх і вся що погано живем
то може почнеш думати як ставити систему в стан стабільного саморозвитку, де в найбіднішого буде ЙОГО шанс заробити і від того як він ним скористається буде залежати його життя, а не постійне очікування ТОСІ яка прийде і за всіх все зробить
і не викрикати що
1 000 олігархів + 5 000чиновника+10 000 судей+15 000 прокурорів все вкрали ?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|