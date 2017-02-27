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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:39
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Якщо електрика дорога для підприємства і дешева для населення-то це програш в податках
Це хороша модель для країни де мало пенсіонерів/інвалідів і багато працівників, а не для України.
я щось не зрозумів
а в чому унікальність України в демографічному плані в порівнянні з країнами Східної Європи?
Те саме що й там
1,5 особи працездатного віку на 1 пенсіонера
Друге питання що офіційно працює 1 особа....
Тепер про інше..
В мене в магазині 2000 квт*год споживання
Якщо зменшити з 15 грн до 10 грн - то це виграш для Бізнесу в 10 000 грн...
У моїх працівників споживання дома 300-400 квт на кожну СІМЮ ( в якій по факту має бути два працюючих)
Тобто мені потрібно компенсувати мінімум по 1500 грн.. з яких Держава отримає в пенсійний ДОДАТКОВО 120 грн...
То працівник отримає хай +1000( вистарчить на 160квт при рості з 4,32 до 10) на руки , пенсіонер отримає +120 на руки , Держава отримає + 100 на кожного працівника..
Про таксі я взагалі мовчу, там співвідношення ще краще для працівника.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:45
budivelnik написав: tester3373 написав: budivelnik написав:
мені все одно 8 там мільйонів чи 6 млн чи 4 млн....
це вже прогрес
А в чому прогрес
в тому, що тобі нарешті дійшло, що твої цифри фантасмагоричні
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 21:53
tester3373 написав: budivelnik написав: tester3373 написав:
це вже прогрес
А в чому прогрес
в тому, що тобі нарешті дійшло, що твої цифри фантасмагоричні
Так в тебе ж вийшли такі самі?
в мене 8 млн , ти здурі нарахував 7,5 ?
в чому фантасмагорія
в тому що ти не в стані зрозуміти навіть тобою написане?
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:28
budivelnik написав: tester3373 написав: budivelnik написав:
А в чому прогрес
в тому, що тобі нарешті дійшло, що твої цифри фантасмагоричні
Так в тебе ж вийшли такі самі?
в мене 8 млн , ти здурі нарахував 7,5 ?
в чому фантасмагорія
в тому що ти не в стані зрозуміти навіть тобою написане?
вони фантасмагоричні в тому що немає в нас стільки робітників хто працюють і не платять податки. а твої хотєлкі всіх загнати за станок от "мала до вєліка" - не в той час і не в тій країні ти народився. в інший час ти б розгулявся. а так тільки слюною брижщеш.
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Додано: Суб 20 чер, 2026 10:17
budivelnik написав:
це ж такі як Ви виховали Смілянського
Це ж Ви вважаєте айтішника суперлюдиною який може переїхати , а двірника не хочете навіть помічати бо він для вас другого сорту..
Тому є москальська приказка
неча на зеркало пенять коль рожа крива....
ППС
а що таке БАЗОВИЙ ДОХІД
він звідки береться? з плісняви?
Ви не можете забезпечити щоб 8 млн сплачувало по 5000 грн/місяць податків... але злегка ... промовчу на базовий дохід в 25 000 (500 доларів) для 40 млн ?
Поки дрібнобуржуазна діяльність приносить дохід вище середнього, то і відповідні погляди мають підгрунтя. Але в рітейлі йде тренд на глобалізацію, таксі також може перейти до роботів. І тоді ідея базового доходу стане цікавіша. Наразі про 25 тис. не йдеться, хоча би ПМ для тих, хто потребує.
Щодо айтівців, то їм легше працевлаштуватись у порівнянні з більшістю інших професій. Хоча і двірник, можливо, також на кращих умовах має шанс працювати скажімо в ЄС.
Половина айтівців ФОПи, а друга половина платить більші податки за пересічних.
Я проти дикого капіталізму зразка 17 ст, а за подібний до скандинавської моделі з прогресивним оподаткуванням і перерозподілом. У нас бачу, що навпаки, успішно обдираються мільйони щоби 20 тис. топчиків цілком офіційно отримували доходи, що викривляють їхні орієнтири по життю. Ну ще неофіційних є не менша к-ть.
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Додано: Суб 20 чер, 2026 10:36
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щоби 20 тис. топчиків цілком офіційно отримували доходи, що викривляють
Яку суму освоюють ці топчики? Який це відсоток від зібраних податків?
Ви зараз підігріваєте маячню всяких won-їв і Ям, які цілком природнє не бажання ділитись пояснюють якоюсь дічью «не хочу годувати жирних кабанів».
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