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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1166116711681169
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 10:58

Re: Ринок ОВДП

якщо овдп куплені через дію при завершенні (19-08-2026) коли впадуть на картку дія?
в той же день чи пізніше?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 12:01

tester3373 Понад 90% що 19-го. Залежить ще і від брокера. Сенс найоперативніший.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 13:33

Ой+
брокер же сам сенс.
тобто овдп сенса куплені через дію з виплатою на карту сенс-дія.
цікавить чи не будуть тупити більше 1го дня. тобто наскільки ймовірно шо виплатять 21го наприклад.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 13:41

tester3373 Тоді 99%, що 19-го і отримаєте, виходячи з попереднього досвіду.
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  #<1 ... 1166116711681169
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