з цього місця давайте з цифрами
Є 12 млн офіційно працюючих з середньою по країні в 30 515 грн.
Проводимо арифметичну операцію
12 000 000 * 30 515 =366,6 млрд грн
Тепер беремо Ваші дві групи топчиків з Вашими цифрами
74 500 * 131 000 + 14 200 * 648 000=18,96 млрд
Це точно не 10%... це всього навсього 5% і ці 5% фонду оплати отримує 0,7% отримувачів...
Якби
10% які отримують 0,1%
далеко не тотожно
5% які отримують 0,7%
Якщо СЕРЕДНЯ 30515 - то чим Вас дивує те що 0,6% отримують 3 середніх , а 0,1% отримують 20 середніх?
Моїх же продавців не дивує те що вони отримують в 6-15 разів менше айтішника?
Моїх продавців дивує інше
Чому вони отримаючи в 6-15 разів менше айтішника - платять з отриманого так само як айтішник.
Тому будьте послідовними.
Бо коли в когось в три рази більше ніж у Вас - вас це вкурвлює
якщо ж у вас в 15 разів більше ніж в мого продавця - то це продавець винен а ви білі і пухнасті
Труси-Хрестик.