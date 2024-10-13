якщо овдп куплені через дію при завершенні (19-08-2026) коли впадуть на картку дія?
в той же день чи пізніше?
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Додано: Суб 20 чер, 2026 10:58
Re: Ринок ОВДП
якщо овдп куплені через дію при завершенні (19-08-2026) коли впадуть на картку дія?
в той же день чи пізніше?
Додано: Суб 20 чер, 2026 12:01
tester3373 Понад 90% що 19-го. Залежить ще і від брокера. Сенс найоперативніший.
Додано: Суб 20 чер, 2026 13:33
Ой+
брокер же сам сенс.
тобто овдп сенса куплені через дію з виплатою на карту сенс-дія.
цікавить чи не будуть тупити більше 1го дня. тобто наскільки ймовірно шо виплатять 21го наприклад.
Додано: Суб 20 чер, 2026 13:41
tester3373 Тоді 99%, що 19-го і отримаєте, виходячи з попереднього досвіду.
Додано: Суб 20 чер, 2026 17:27
Re: Ринок ОВДП
Маловероятно, но возможно. Желательно прям голову на плаху не класть, что в тот же день будет. Было, что и Сенс два дня опаздывал (по регламенту может до трёх). Кинто, как оказалось, себе и 5 дней в договор заложил. Месяц назад на день протормозил - тут прям истерика была.
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