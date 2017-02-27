Додано: Нед 21 чер, 2026 10:48

Ой+ написав: Я ж там же і написав, що беремо, наприклад польську модель чи якусь іншу східноєвропейську і втілюємо. Я ж там же і написав, що беремо, наприклад польську модель чи якусь іншу східноєвропейську і втілюємо.

Той хто копіює - завжди програє оригіналу.....Тому я спровокував дискусію не для того щоб почати шукати Мессію ДЕСЬ ?Я її спровокував для того щоб Мессії зявлялись ТУТ.Суть в наступномуТреба шукати модель, яка дозволитьа - зменшити соціальні дотаціїб - зменшити ріст розривів між бідними і багатимиІ найоптимальніше з мого боку виглядає - модель в якій найбідніші отримують найменше оподаткування на свою працю( з одночасним певним обмеженнями в тому числі і політичними чи суспільними) , тобто якщо рівень виплати податків менше якогось рівня-людині обмежують виборче право, виїзд за кордон , безкоштовне успадкування майна і так далі). При чому якщо людині прийшло якесь майно по спадку, в людини автоматично відраховують якусь вартість майна на компенсацію несплаченого в попередніх періодах і знімають всі існуючі обмеження.І ще одне - людина має право САМОСТІЙНО обрати низьку ставку оподаткування розуміючи що при цьому отримає обмеження.найбагатші-вище оподаткування як на працю так і на капіталЩось типу5 млн тих хто зараз не платить - 10% від доходів з обмеженням безкоштовного успадкування майна, політичні обмеження(голосування) , суспільні обмеження(посади не вище голови сільради) і пенсія при досягненні 70 років5 млн тих хто зараз платить 60% (це з ПДВ) - 30% від доходів, без обмежень пенсія з 6510 млн тих хто має зараз 25000 і вище - 40% від доходівПодаток на прибуток з капіталу - 50% від доходів (депозити ,акції,)Ну і додаткові податки на споживання тютюну/алкоголю/нерухомості/автомобілів і так далі...