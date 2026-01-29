RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18133181341813518136
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 19:21

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Ответ Минюста не очень умный.
До того, чтобы законодательно запрещать слова, мы ещё не дошли.
А то, что в польском, литовском, словацком, ... используется слово "жид", так то у них. Различия исторически сложились.
"В современном украинском языке, несмотря на исторические региональные особенности Запада, слово «жид» сегодня воспринимается абсолютным большинством населения как оскорбительное и ксенофобское, аналогично русскому языку. В академических словарях оно четко зафиксировано с пометой «бранное» или «устаревшее, пренебрежительное»."

негативний контекст слово "жид" мало виключно в російський мові. й відповідно лише тому це потрапило в українську мову на територіях, які були в складі російської імперії/срср. слово "єврей" теж потрапило до нас з російської мови. враховуючи побажання єврейських громадян України, то так, можна це слово не вживати. але ще раз - це лише через російський вплив
вікіпедія
Євре́йська автоно́мна о́бласть — автономна область Російської Федерації, входить до складу Далекосхідного федерального округу. Адміністративний центр — місто Біробіджан. Межує на півдні з Китаєм, на заході — з Амурською областю, на сході — з Хабаровським краєм. Утворено 28 березня 1928 року
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29257
З нами з: 15.01.09
Подякував: 306 раз.
Подякували: 3064 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты?


у вишу (мореходке) навчалось багато іноземців, і ставлення до них було гарне, ніякої зневаги (бо попередили з першого дня навчань), те саме і до нацменшин, і у вишу , і в ЧМП і в британських/німецьких компаніях (з нами на судні на coast працювала бригада драйверів з Гані: називали їх ганійцями або драйверами, ні чорними, ні ніграми)

а радянській армії -було як на зоні(інколи не ясно де краще)-чуркі, жиди, тупі молдовані, хохли, кацапи, бульбаши, звери

все залежить від командира частини(або і вище)

у нас був один вітя п**ов(з ростову на дону), намагався стати паханом у взводі(каже я кмс з боксу), то йому у відповідь, якщо хоч кого пальцем
-вночі тебе відрехтуємо банками (табурет на флоті), прожив останні році у екіпажу сам(дали йому псевдо-угрюмий)
після закінчення перебрався в москву і живе там досі
prodigy
 
Повідомлень: 14016
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3419 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 18133181341813518136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 33683
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 33286
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 334988
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2857)
21.06.2026 20:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.