вікіпедіяShaman написав:ЛАД написав:Ответ Минюста не очень умный.
До того, чтобы законодательно запрещать слова, мы ещё не дошли.
А то, что в польском, литовском, словацком, ... используется слово "жид", так то у них. Различия исторически сложились.
"В современном украинском языке, несмотря на исторические региональные особенности Запада, слово «жид» сегодня воспринимается абсолютным большинством населения как оскорбительное и ксенофобское, аналогично русскому языку. В академических словарях оно четко зафиксировано с пометой «бранное» или «устаревшее, пренебрежительное»."
негативний контекст слово "жид" мало виключно в російський мові. й відповідно лише тому це потрапило в українську мову на територіях, які були в складі російської імперії/срср. слово "єврей" теж потрапило до нас з російської мови. враховуючи побажання єврейських громадян України, то так, можна це слово не вживати. але ще раз - це лише через російський вплив
Євре́йська автоно́мна о́бласть — автономна область Російської Федерації, входить до складу Далекосхідного федерального округу. Адміністративний центр — місто Біробіджан. Межує на півдні з Китаєм, на заході — з Амурською областю, на сході — з Хабаровським краєм. Утворено 28 березня 1928 року