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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2026 23:21
viewtopic.php?p=5962383#p5962383
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
де 19% і все
Так а вони скільки років вчились там, що здатні 19 платити? Бо в Україні ж не здатні з твоїх слів, дуже вчені..
З яких моїх слів? Прошу цитату. І хто вчився і хто вчені? Напишіть своє питання логічніше.
Це чиї слова?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 23:26
BIGor написав:
32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу.
Так це хіба багато? 120к злотих на рік це 32к дол екв, 2667 на місяць. Мідли більше заробляють
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