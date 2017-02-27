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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12130121311213212133
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:21

  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor

де 19% і все


Так а вони скільки років вчились там, що здатні 19 платити? Бо в Україні ж не здатні з твоїх слів, дуже вчені..

З яких моїх слів? Прошу цитату. І хто вчився і хто вчені? Напишіть своє питання логічніше.

viewtopic.php?p=5962383#p5962383

Це чиї слова?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 23:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу.

Так це хіба багато? 120к злотих на рік це 32к дол екв, 2667 на місяць. Мідли більше заробляють
Faceless
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