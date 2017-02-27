Може про це вже і була мова, але мені ліньки перечитувати все. Тож закину так.
Боженьки, ви що досі ще про податки сперечаєтесь ? (-:
Ок, кілька коментів, щоб вам веселіше було.
1. Свідомість, справедливість та законність це тупо взагалі про різні речі.
2. Закон саме тому і був винайдений людством щоб УРІВНЯТИ "свідомість" та відчуття особистою "справедливості" великої кількості людей з абсолютно різним досвідом, принципами, вихованням, набожністтю і т.д. Щоб вони тупо перестали вбивати один одного за "свою власну правду".
3. Якщо по закону, держава дозволяє сплачувати нижчі податки, то треба бути тупою людиною щоб не робити це в угоду потенційних нащадків людей, яких ти навіть не знаєшь. І які відчувають "несправедливість" відносно себе. Крапка. Що це *** за соціалізм повилазив через спробу пристидити людину "свідомісттю" чи "справедливісттю". Йдіть краще навчайтесь або більше працюйте. Крапка.
3. Ще раз, якщо ЗАКОН дозволяє - то не тільки дозволено, так потрібно робити!
4. Але, для холівару (-: Якщо ви ІТник і працюєте як ФОП на фікс податку, то в законі є декілька умов, яких потрібно дотримуватись. Одна з найцікавіших - ви не можете надавати послуги тільки одному клієнту... Тому що ви тоді не аутсорс, а аутстаф... і маєте платити податки.
Ось тут і починається свідоме порушення закону. Бо. 1. Існують "компанії прокладки" які розпорошують для тебе (ФОПа) перелік задач між різними компаніями за прийнятний відсоток. 2. Податкова про всі ці компанії і схеми все чудово знає. Але чомусь нічого не робить... Дивно, правда.
Тож, якщо людина на ФОПі працює для декількох реальних компаній, то в чому проблема ?
А якщо ні - то, як свідомі українці - звертайтесь до нашої законотворчої та виконавчої влади, чому вони таке дозволяють (не помічають). І тоді всіх посадять, або всі почнуть платити податки (-:
Ти вмикав калькулятор на сайті ПФ? У тебе вийшло 60 дол , якщо платити з 5 куів ЄСВ? Може ти припиниш нарешті жонглювати видуманими цифрами? Тобі вже кілька разів на це вказали. То у тебе зп айтішника після сплати податків стає 500 дол, то пенсія 60 дол, то відсоток у тебе не виходить порахувати.
Это тот калькулятор, который берёт 5 лет максимального дохода из всего стажа?
Це той який ніколи не покаже айтішнику пенсію 60 дол, як і зп 500, як тут щось розказує постійно Бігор.
Якщо той завжди був ФОП то звісно покаже мінімалку
бігор, я ж вже розписував про податок в 50%. Ну перепитай якщо що. Цифри вони одні, а людина коли балакала щось мала на увазі своє, + кожен любить розповісти як в нього все погано. І по суті НЕ збрехала. Не полінився і наводжу тобі калькулятор помісячно.
Звичайно можна додати безробітну дружину, повернення на дитину, 800+ та ще і на цілий рік порахувати середнє. Але як тоді людині жалітись. Ну це якщо може так зробити. А якщо одинак))
BeneFuckTor написав:бігор, я ж вже розписував про податок в 50%. Ну перепитай якщо що. Цифри вони одні, а людина коли балакала щось мала на увазі своє, + кожен любить розповісти як в нього все погано. І по суті НЕ збрехала. Не полінився і наводжу тобі калькулятор помісячно.
Звичайно можна додати безробітну дружину, повернення на дитину, 800+ та ще і на цілий рік порахувати середнє. Але як тоді людині жалітись. Ну це якщо може так зробити. А якщо одинак))
На тижні НБУ неочікувано змінив курсову конструкцію.
На фоні падаючого євро проти долару на світовому ринку відбулось, о чудо… чи не вперше за довгий період часу Регулятор тримав долар та коректував євро. До цього, більш ймовірним було б очікувати зростання долара й послаблення євро, ну або значне зростання долару й стабільність євро.
Тобто, 45 грн за долар зараз це чуттєвий для регулятора рівень (а може влади), в результаті чого, не зважаючи чи не на рекордні рівні дефіциту міжбанку, НБУ його відстоює. Зрозуміло що це тимчасово. Можливо це пов’язано з рішенням по ставці НБУ й небажанням на прес-конференції отримувати неприємні додаткові питання. Але, більш ймовірно, що це більш широка позиція влади.
Більш того, в світі євро стрімко втрачає свої позиції долару. На тижні євро вже коштує менше 1,15 доларів, хоча ще місяць тому, на початку травня за євро давали 1,18 долара. Це пов’язано з позицією Центробанка США, й новими очікуваннями фінансових ринків, які майже впевнені в посиленні монетарної політики американського регулятора, що підвищує привабливість долару. Він й показав зростання до всіх груп валют, криптовалют та коштовних металів. Й мав би зрости й до гривні, але не цього разу.
Як би там не було, маємо курсову стабілізацію гривні. Ну чим не курсова невизначеність…
Офіційний курс долару зріс на 0,2% до 44.90 грн, готівковий на 0,1% до 45,125 грн. Але не історичні максимуми минулого тижня, так й не було перевищені.
Офіційний курс євро впав на 0,8% до 51,46 грн, готівковий євро знизився на 0,6% до 51,97 грн.
РИНОК В ЦИФРАХ
Примітка: дані по попиту-пропозиції за 15-18 червня, валютні інтервенції за повний тиждень.
МІЖБАНК
Активність міжбанку зросла. Головним чином за рахунок покупців валюти, в той час як продавці все більш становляться пасивними. Тут дуже важливо відмітити, що можливо викривлення статистики. По-перше, доступна статистика лише за понеділок-четвер. По-друге, через вихідний в США в п’ятницю, в результаті чого торгівельна активність українського валютного ринку взлетіла в четвер, й була низька у п’ятницю. Так от п’ятничних даних ще немає, й це завищує загальні показники. Середньодобова купівля валюти зросла на 6% - 420М дол. А от середньодобова пропозиції валюти впала майже на 6% до 208М дол. Середньодобовий дефіцит додав ще 20% й сягнув рекордних 211М дол (в порівнянні з 176 тижнем раніше). Це абсолютний рекорд. Й навіть якщо змоделювати падіння аквтиності в п’ятницю, все одно показник буде близький до історичних максимумів, або цим максимумом.
ГОТІВКОВИЙ РИНОК
Населення активізувалось як в покупці так й продажу. Всі коливання курсу, зростання долару стимулюють українців. Можу допустити, що також на фоні падіння євро до долару, були активні конвертаційні операції переходу з євро на долар. При цьому фактор вихідного в США не вливав на готівковий ринок. Покупці наростили купівлю на 10% до середньодобових 101 млн дол в день. Це дійсно дуже багато – як чверть міжбанку. Середньодобова пропозиція валюти зросла на 9% до 74,5М дол. Середньодобовий дефіцит зростає вже 6 тижнів поспіль. Цього разу він додав 17% сягнувши 26,3М дол.
ЗАГАЛЬНИЙ ДЕФІЦИТ ВАЛЮТИ ТА ІНТЕРВЕНЦІЇ НБУ
Сумарний дефіцит міжбанку та готівкового ринку сягнув історично рекордних 237М дол, що на 20% більше ніж тиждень тому. Для того щоб покрити увесь цей дефіцит, а також ще навалити зверху щоб забезпечити позаміжбанківські операції, НБУ наростив валютні інтервенції до 3го за історію об’єму – 1,39 млрд дол. Таким чином, середньодобові інтервенції НБУ зросли на 21% до 279,2 млн дол.
НА ЩО ЗВЕРНУВ УВАГУ НА ТИЖНІ
- США та Іран підписали Меморандум про взаєморозуміння, що дозволяє розблокувати Ормузьку протоку. --- Дуже багато питань до документу, протока відкривається, ціни на нафту впали нижче 80дол, а на мінімум тижня був на 76,5 дол за барель. - 17 червня – ФРС США прийняв рішення не змінювати облікову ставку – 3,75%. Це було очікувано. Головне було зрозуміти яку позицію займе новий голова Центробанку Кєвін Уорш, чи буде він протистояти Трампу, яку політику буде проводити. Отримали! ФРС займає жорстку позицію, бачить інфляційні ризики, й не буде розкривати ринку свої позиції про майбутні рішення. В результаті чого ринок закладає майже невідворотню ймовірність підвищення ставки у грудні, й навіть зростання ймовірності підвищення ставки в вересні. Ці настрої відправили долар в багатомісячні максимуми проти світових валют, криптовалют та долару. Фондові ринки, акції та облігації показали сильне зниження - 18 червня – НБУ вирішив залишити облікову ставку 15% без змін, як й очікувалось. Головне заяви НБУ, в яких регулятор описав всі ризики, й доволі оптимістично окреслив очікування по майбутнім надходженням й навіть дав натяк на роботу з сценарієм завершення війни. - Уряд анонсував бюджетну декларацію (посилання). Уряд розглядає два базових сценарії – завершення війни в цьому році, та продовження війни в 2027 році. До цифр авжеж є питання, але це модельні висновки та оцінки. Серед прогнозів Мінекономіки відокремлю: --Середній курс на 2026 рік 44,4, та на кінець року 45,8 грн за долар. На 2027 рік середній курс долару - 47,1, а на кінець року 48,3 грн. --Прогноз ВВП на 2026 рік +1,6%, на 2027 рік +4,6% --Прогноз інфляції на 2026 рік 9,2%, на 2027 рік – 8,9%. --Зростання мінімальних зарплат буде мінімально випереджати інфляцію.
ОЧІКУВАННЯ НА ТИЖДЕНЬ: НА ЩО ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:
- Кінець тижня - податковий період, коли буде зростати пропозиція валюти. Це особливо важливо після притримування валюти продавцями останніми тижнями. - Трамп – Іран - Ормуз, що впливає на ціни нафти, й міняє диспозиції по євро й долару. - ЄС має проклюнутись з фінансуванням, принаймні й Уряд и НБУ очікують на надходження до кінця червня.
ОЧІКУВАННЯ ПО КУРСУ
- Нацбанк показав, що готовий тримати рівень 45 грн за долар. Але, на фоні глобального його (долару) здорожчення це буде дорогим задоволенням. Зростаючий внутрішній дефіцит валюти тисне на регулятора. Якщо ситуація не зміниться, й продавці не активізуються на фоні податкового періоду, то варіантів буде не так багато, як здати позначку 45 . - Отже зараз потрібно зрозуміти, по-перше, як буде себе вести НБУ, по-друге, як буде себе вести долар й євро на світовому ринку. Євро буде залежати від ситуації з нафтою, де чи не кожного дня змінюються статус відкриття Ормузу. Відкрита протока й зниження цін нафти стримує корекцію євро, й навпаки – зростання цін нафти штовхає євро вниз. В свою чергу, здається, що через важливість євро для української економіки, НБУ не допустить його корекцію нижче за 51. - В базовому сценарії офіційний долар очікую на 44,65-45,10 грн, готівковий долар 44,75-45,25 грн. Євро офіційний 51-52, готівковий 51,5-52,5 грн. - НБУ тримає правило конструктивної невизначеності. Щоб ніхто не здогадався куди піде курс в короткостроковій перспективі. Тим не менше, загальний девальваційний тренд показує на потенціал руху долару до 46-47 грн на 4й квартал.
budivelnik написав:Але зараз створена система коли є а - багаті які живучи як рантьє сплачують 23% від доходу б - розумні які використовують єдиний податок і сплачують 6-15% від доходу в - всі інші 95% - які сплачують 40-60% від доходу...
Якщо це залишиться то розриви будуть рости і через пару поколінь , ТОБІ і твоїм нащадкам прийдеться годувати 95% тих , хто ЗРОЗУМІЄ що при існуючій системі від нього нічого не залежить...
Ничего не понял. Система, как система. Кто разумный платит меньше, кто глупый - больше. Выглядит логично. Зачем моим детям кормить каких-то 95%? Если разрыв будет расти - ну пусть растёт. Это стимулирует понять как раз обратное: есть смысл работать, чтобы выбиться в когорту тех, кто отстёгивает меньше. В отличие от социалистической системы прогрессивных налогов, где от тебя действительно ничего не зависит: можно вообще не работать, добренькое правительство обеспечит, а можно вкалывать в поте лица и жить чуть лучше тех, кто не работает. Зато радуясь тому, что разрыва почти нет.
Про предложение самому требовать, чтобы с меня брали больше налогов могу только пальцем у виска покрутить. Да и ВР и правительство до этого и так великолепно додумываются.
А ещё 35 лет незалежности меня уже убедили, что на правительство повлиять конституционными методами не реально. На это и текст Конституции толсто намекает. Так что вся свидомисть без меня. Налоги я, кстати, плачу по НКУ более-менее полностью. Разумеется, с таким оформлением, чтобы получалось поменьше, но это делает любой нормальный человек в любой стране. Вот не встречал ещё такого, который специально выберет себе оформление с налогами побольше. Кто не смог оформить поменьше и требует, чтобы и остальные тоже не могли - таких валом, да.
budivelnik написав:Але зараз створена система коли є а - багаті які живучи як рантьє сплачують 23% від доходу б - розумні які використовують єдиний податок і сплачують 6-15% від доходу в - всі інші 95% - які сплачують 40-60% від доходу...
Якщо це залишиться то розриви будуть рости і через пару поколінь , ТОБІ і твоїм нащадкам прийдеться годувати 95% тих , хто ЗРОЗУМІЄ що при існуючій системі від нього нічого не залежить...
Ничего не понял. Система, как система. Кто разумный платит меньше, кто глупый - больше. Выглядит логично. Зачем моим детям кормить каких-то 95%? Если разрыв будет расти - ну пусть растёт. Это стимулирует понять как раз обратное: есть смысл работать, чтобы выбиться в когорту тех, кто отстёгивает меньше. В отличие от социалистической системы прогрессивных налогов, где от тебя действительно ничего не зависит: можно вообще не работать, добренькое правительство обеспечит, а можно вкалывать в поте лица и жить чуть лучше тех, кто не работает. Зато радуясь тому, что разрыва почти нет.
Про предложение самому требовать, чтобы с меня брали больше налогов могу только пальцем у виска покрутить. Да и ВР и правительство до этого и так великолепно додумываются.
А ещё 35 лет незалежности меня уже убедили, что на правительство повлиять конституционными методами не реально. На это и текст Конституции толсто намекает. Так что вся свидомисть без меня. Налоги я, кстати, плачу по НКУ более-менее полностью. Разумеется, с таким оформлением, чтобы получалось поменьше, но это делает любой нормальный человек в любой стране. Вот не встречал ещё такого, который специально выберет себе оформление с налогами побольше. Кто не смог оформить поменьше и требует, чтобы и остальные тоже не могли - таких валом, да.
3. Ще раз, якщо ЗАКОН дозволяє - то не тільки дозволено, так потрібно робити!
Спробую пояснити... 1 Якщо ЗАКОН з допомогою ЛОББІСТІВ прописаний під конкретного ОЛІГАРХА - то це КОРУПЦІЯ Якщо умови тендеру прописані під конкретного виконавця - то це КОРУПЦІЯ... 2 Але якщо корупційний закон написаний для легального виведення капіталів з чорної в білу і частинка тих самих айтішників( і не тільки ) умудряється з його допомогою крутити фігвами населенню... Це виявляється не Корупція, Це виявляється ЗАКОН...
Так що поясніть самі собі З одного боку у вас в горлі 35 років Незалежності і ви проти корупції , з другого боку ви не збираєтесь впливати на Закони звідки корупцією тхне.. бо вони вам допомагають заробляти?
І тепер про ПОВАГУ до сімї, сусідів, Держави...
Чи можна назвати вихованим людину з заявкою Кто разумный платит меньше, кто глупый - больше. Выглядит логично. Як для ЖУЛІКА- нормальний ДЕВІЗ життя А як для НОРМАЛЬНОЇ людини -це нормально?
ПС У всіх країнах боряться за те щоб між групою бідних й групою багатих ( якось там беруть відсотки) різниця була не більше 12.... Бо якщо вона БІЛЬША - то це ДЕСТИМУЛЮЄ бідних і вони просто починають бузити і вимагати справедливості... А бузити -це постійні негаразди , це збільшення витрат на охорону, силовиків і так далі... саме тому в Африці можна жити на 20 доларів... але чомусь їдуть в Монако щоб там жити на 5000 так само як в африці на 20. Той хто хоче тут Африку - просто дурень, який ще не віріс з своїх коротких штанців. І якщо йому вже 35 а він ще так думає - то це клініка, далі він вже й не виросте.
BeneFuckTor написав:бігор, я ж вже розписував про податок в 50%. Ну перепитай якщо що. Цифри вони одні, а людина коли балакала щось мала на увазі своє, + кожен любить розповісти як в нього все погано. І по суті НЕ збрехала. Не полінився і наводжу тобі калькулятор помісячно.
Звичайно можна додати безробітну дружину, повернення на дитину, 800+ та ще і на цілий рік порахувати середнє. Але як тоді людині жалітись. Ну це якщо може так зробити. А якщо одинак))
Так а де тут 54% річних податку, навіть 50%? Я не бачу. Ну і ще, Ваш калькулятор не враховує перші 30 тис. з 0%, напевно галочку не поставили десь.
Тут ка-би все просто Питання що беремо за базу Те що залишилось в руках чи те що заробили Заробили 240 000 - залишилось 146 000 - податки 94 000 94 000/240 000 =39,17% 94 000/146 000 =64,4%
Як на мене, якщо айтішники в Україні будуть платити 39% від отриманого на рахунок, або 64% від отриманого на руки... я перший вийду з пропозицією присвоїти їм звання ---- СПАСИТЕЛІВ НАЦІЇ.... Ба більше , якщо всі хто отримують більше середньої будуть платити 39-64%... я й за них буду піднімати питання.... А якщо такі суми почнуть платити ще й рантьє з доходів по акціям і так далі... То так недалеко і до Безумовного Доходу в 500 доларів кожному - дійти.
budivelnik написав:якщо корупційний закон написаний для легального виведення капіталів з чорної в білу і частинка тих самих айтішників( і не тільки ) умудряється з його допомогою крутити фігвами населенню... Це виявляється не Корупція
Звісно це не корупція, якщо якийсь дрібний ФОП користується перевагами закону, який було розроблено не для нього і без його впливу. Навіть якщо закон був ухвалений з корупційною метою.
budivelnik написав:1 Якщо ЗАКОН з допомогою ЛОББІСТІВ прописаний під конкретного ОЛІГАРХА - то це КОРУПЦІЯ Якщо умови тендеру прописані під конкретного виконавця - то це КОРУПЦІЯ... 2 Але якщо корупційний закон написаний для легального виведення капіталів з чорної в білу і частинка тих самих айтішників( і не тільки ) умудряється з його допомогою крутити фігвами населенню... Це виявляється не Корупція, Це виявляється ЗАКОН...
Так що поясніть самі собі З одного боку у вас в горлі 35 років Незалежності і ви проти корупції , з другого боку ви не збираєтесь впливати на Закони звідки корупцією тхне.. бо вони вам допомагають заробляти?
І тепер про ПОВАГУ до сімї, сусідів, Держави...
Чи можна назвати вихованим людину з заявкою Кто разумный платит меньше, кто глупый - больше. Выглядит логично. Як для ЖУЛІКА- нормальний ДЕВІЗ життя А як для НОРМАЛЬНОЇ людини -це нормально?
ПС У всіх країнах боряться за те щоб між групою бідних й групою багатих ( якось там беруть відсотки) різниця була не більше 12.... Бо якщо вона БІЛЬША - то це ДЕСТИМУЛЮЄ бідних і вони просто починають бузити і вимагати справедливості... А бузити -це постійні негаразди , це збільшення витрат на охорону, силовиків і так далі... саме тому в Африці можна жити на 20 доларів... але чомусь їдуть в Монако щоб там жити на 5000 так само як в африці на 20. Той хто хоче тут Африку - просто дурень, який ще не віріс з своїх коротких штанців. І якщо йому вже 35 а він ще так думає - то це клініка, далі він вже й не виросте.
Пане Будівельник, ви так і не зрозуміли... У вас є власне відчуття "справедливості" У мене є своє відчуття "справедливості" У кожного іншого учасника форуму - своє. А у ЛОБІСТІВ СВОЄ ВІДЧУТТЯ... ЖУЛІК не є жуліком поки це не доведено в суді НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА - в голові кожної людини свій образ нормальності. ЗАКОН - приймається колегіально 450 депутатами. КОРУПЦІЯ - зазвичай робиться в тіні, невиликою кількісттю зацікавлених осіб.
Саме тому і придумали ЗАКОН, який урівнює всіх.
Тож не треба опілювати до моїх морально-етичних вподобань. Особливо через сором. Бо ТО НЕ ВАША СПРАВА, що в мене в голові. На рахунку. В планах. І т.д. Ви мені ніхто. Ні батько, ні друг, ні навіть колега. Ви про мене взагалі нічого не знаете... Ні про мій досвід, ні про морально-етичні цінності. Взагалі. Нічого. Не знаєте.
Не ображайтесь, це я вам пишу, щоб пояснити суть вислову "не суди да не судим будеш" або "не лізь зі своїм уставом в чужий монастир" як вам більше подобається.
Тож не вам мене повчати як мені жити і як мені податки платити... У вас своя правда, а в мене своя.
Повторюю - саме для того, щоб зрівняти наші з вами права і придумали закони. Бо в кожного своя правда...
Тож, якщо ЗАКОН дозволяє мені платити менше податків... А ЯКЩО ВАМ ЦЕ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ - То як громадянин, якого це "торкає" і ви вважаєте це "несправедливим" то, будьте ласкаві - САМІ пишіть звернення до нашої законодавчої або виконавчої влади про ваше відчуття "несправедливості".... щоб вони вносили зміни в Закони або підзаконні акти, або розпорядження Кабміну, або Податкову політику або будь-що інше, що зробить вас счастливим.
Але НЕ КАЖІТЬ МЕНІ, що я КРАДІЙ, КОРУПЦІОНЕР ТОЩО (бо ви не суддя) і не кажіть що мені робити з моїми податками, якщо я не порушую закон.
P.S.: Я не працюю як ФОП, якщо шо.
Просто намагаюсь вам пояснити, що поки ми не почнемо жити по закону, нікуди не дінеться те кумавство, корупція і інші наші державні проблеми, які наразі побудовані на принципі "відчуття справедливості" конкретного чиновника... який пи...ть гроші, бо вважає, що йому платять замалу зарплату як держ.службовцю... І таких Легіон, бо в кожного своя правда. Нажаль.
Для себе тему закрив.
Так шо там по прогнозах курсу, є якісь ? Чи підемо на 44.3 літній "мертвий сезон" ? Бо мені треба вже трошки прикупитись.