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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12133121341213512136
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 16:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:ЖУЛІК не є жуліком поки це не доведено в суді
Не є
Але якщо ВИ будете оправдувати поведінку і думки ЖУЛІКІВ - то жити Вам прийдеться за колючим дротом і не важно з якого боку..

ПС
я не про СПРАВЕДЛИВІСТЬ
її не існує
Я за ЕКОНОМІЧНУ доцільність яка створює умови стійкості економічної системи.
Я не проти того щоб БІЛЬШІСТЬ платила більше податків в абсолютному вимірі...
Я за те щоб БІЛЬШОСТІ було ЛЕГШЕ сплатити податки ніж меншості, а раз так то
Всі платять нехай сьогоднішніх 50% , але
Перших 5 млн -платять з мінімалки
других 5 млн - платять з 1,5*мінімалка
третіх 5 млн - платять з 2* мінімалка
четвертих 5 млн платять з 2,5* мінімалка.

Це нормальна піраміда з широкою основою яку важко перевернути....
Це СТІЙКА конструкція, яка всіх переживе...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 16:12

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:якщо корупційний закон написаний для легального виведення капіталів з чорної в білу і частинка тих самих айтішників( і не тільки ) умудряється з його допомогою крутити фігвами населенню... Це виявляється не Корупція
Звісно це не корупція, якщо якийсь дрібний ФОП користується перевагами закону, який було розроблено не для нього і без його впливу. Навіть якщо закон був ухвалений з корупційною метою.
Тобто словом КОРУПЦІОНЕР тут присутні мають право назвати ТІЛЬКИ одного ОЛІГАРХА який розробив під себе закон...
А ті 200 000 які його використовують вже як би й не корупціонери....
Я правильно зрозумів?

І хто тоді буде зацікавлений в зміні цього ЗАКОНУ якщо ним користуються широкі маси?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 16:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Алан Гринспен скончался в возрасте 100 лет. Бывший председатель ФРС США.Возглавлял ФРС почти 20 лет при 4 президентах.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 16:24

  budivelnik написав:І хто тоді буде зацікавлений в зміні цього ЗАКОНУ якщо ним користуються широкі маси?

В змінах, що призводять до підвищення податків, якраз корупціонери і зацікавлені зазвичй. Податків для інших, звісно, а не для себе. Тому що саме вони мають можливість взяти участь у "освоєнні" коштів. Великих державних коштів, зібраних з маленьких платників. І вони ж часто, на відміну від тих маленьких платників, мають засоби впливу, щоб втілювати свої бажання. Так що з бажаючими підняти податки в цілому недостатку немає, а от цілеспрямоване зниження податків для широкої групи -- це результат вдалого збігу обставин, що трапляється не так часто, і зазвичай коли вже очевидно, що інакше не буде що оподатковувати взагалі.
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