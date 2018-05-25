guntherhouse777 написав:
Задержка может быть до 6 мес.
Если уважаемый захочет, то и год
вот вот , если захочет, по 2620 от Михи получил в под конец 2017 (однако перевели их ранее на несколько мес, просто надоело ходить в банк агент и чувствовать себя попрошайкой,благо сумма была совсем маленькая), при том что не было никаких доверительных управлений, только обычные депо, гарантированных фондом.А если не захотел бы уважаемый, то закона никакого нет, и ниче не объяснишь, по тел предлагали обращаться письменно на имя юпи.